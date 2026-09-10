Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361666
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Филиппины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5
Фильтр HOYA PL-CIR TEC SLIM с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметалличеких поверхностей (стекло, вода), повышает четкость и контрастность изображения. Серия SLIM имеет тонкую оправу для лучшей работы с широкоугольными объективами. Низкопрофильная оправа фильтра позволяет избежать виньетирования при съемке. Она выполнена из алюминиевого сплава, что придает дополнительную защиту объективу. Благодаря более мягкой структуре металла при ударе алюминиевые оправы светофильтров Ноуа поглощают часть энергии за счет деформации. В фильтре используется стандартное однослойное просветление. Наносится по одному слою на каждую поверхность фильтра. Не влияет на цветовой баланс.
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Филиппины
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр HOYA PL-CIR TEC SLIM с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметалличеких поверхностей (стекло, вода), повышает четкость и контрастность изображения. Серия SLIM имеет тонкую оправу для лучшей работы с широкоугольными объективами. Низкопрофильная оправа фильтра позволяет избежать виньетирования при съемке. Она выполнена из алюминиевого сплава, что придает дополнительную защиту объективу. Благодаря более мягкой структуре металла при ударе алюминиевые оправы светофильтров Ноуа поглощают часть энергии за счет деформации. В фильтре используется стандартное однослойное просветление. Наносится по одному слою на каждую поверхность фильтра. Не влияет на цветовой баланс.
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5