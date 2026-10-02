Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 58 MM
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Характеристики
Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 58 MM
Фильтр HOYA HRT CIR-PL UV выполняет одновременно функции поляризационного и ультрафиолетового фильтров. Он не пропускает свет, отраженный от неметаллических предметов: например, от стекла, поверхности воды или частиц влаги в воздухе. Благодаря этому повышается четкость и контрастность фотографий. Этот эффект часто применяется при съемке дневных пейзажей: небо становится более глубоким и насыщенным, лучше прорисовываются облака. При этом яркость неотраженного света остается без изменений. Фильтр также устраняет цветные рефлексы, благодаря чему цвета становятся более чистыми и насыщенными. Не пропускает ультрафиолетовые лучи. Фильтр HRT CIR-PL UV изготовлен из особой поляризационной пленки HRT (High Resolution and Transmission) с улучшенным пропусканием света. Благодаря этому он имеет высокую степень светопропускания - на 25% больше света, чем обычные поляризационные фильтры, давая тем самым преимущество в светосиле на 1/3 ступени. В отличии от обычной поляризационной пленки не искажает цветовую схему будущего кадра под воздействием UV лучей, т.к. их успешно отсекает.
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