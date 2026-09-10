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Характеристики
Тип товара
Фильтр защитный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361503
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Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Hoya UV(C) HMC MULTI 37
Защитный ультрафиолетовый фильтр HOYA UV(C) HMC MULTI обязательный аксессуар для каждого объектива. Этот светофильтр устраняет вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, делая фотографии более четкими и насыщенными. Фильтр UV(C) HMC MULTI универсальный, служит также защитой для объектива. Подойдет для постоянного использования. Фильтр UV(C) HMC MULTI блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Не влияет на цветовой баланс.
Защитный ультрафиолетовый фильтр HOYA UV(C) HMC MULTI обязательный аксессуар для каждого объектива. Этот светофильтр устраняет вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, делая фотографии более четкими и насыщенными. Фильтр UV(C) HMC MULTI универсальный, служит также защитой для объектива. Подойдет для постоянного использования. Фильтр UV(C) HMC MULTI блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Не влияет на цветовой баланс.
Фильтр ультрафиолетовый Hoya UV(C) HMC MULTI 37 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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