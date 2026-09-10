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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC С, экстрадлинная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC С, экстрадлинная

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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC С, экстрадлинная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361464
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
200

Описание товара Быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC С, экстрадлинная

Экстрадлинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC Quick Release Plate Extra-Long C из алюминия является аксессуаром для штатива, разработанным специально для съемок в условиях дикой природы, спорта и активных событий. Она позволяет фотографам отлично сбалансировать свое оборудование на штативе для абсолютно точной съемки. Она станет идеальной парой для любой головы Gitzo, совместимой с быстросъемными площадками C-профиля. Площадка GS5370XLC Extra-Long C-профиля включает в себя 2 крепежных винта 1/4 и 3/8. Наличие двух винтов для каждого размера крепления отлично подходит прежде всего для длинных площадок, когда используется тяжелое оборудование или длиннофокусные объективы.

Отзывы о товаре Быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC С, экстрадлинная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Экстрадлинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC Quick Release Plate Extra-Long C из алюминия является аксессуаром для штатива, разработанным специально для съемок в условиях дикой природы, спорта и активных событий. Она позволяет фотографам отлично сбалансировать свое оборудование на штативе для абсолютно точной съемки. Она станет идеальной парой для любой головы Gitzo, совместимой с быстросъемными площадками C-профиля. Площадка GS5370XLC Extra-Long C-профиля включает в себя 2 крепежных винта 1/4 и 3/8. Наличие двух винтов для каждого размера крепления отлично подходит прежде всего для длинных площадок, когда используется тяжелое оборудование или длиннофокусные объективы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC С, экстрадлинная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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