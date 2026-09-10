Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций
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Характеристики
Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций
Монопод Gitzo GM4562 4 серии — 6-секционный легкий монопод из карбона, предназначенный для профессиональных спортивных фотографов, которым требуется компактное, адаптивное и легкое решение в работе. В 4 серии используются прочные штанги Carbon eXact более крупных размеров (диаметр верхней секции ноги 37 мм), которые обеспечивают максимальную стабильность при профессиональном использовании DSLR-камер, длиннофокусных объективов и видеокамер. При этом моноподы этой серии чрезвычайно легкие и достаточно удобные для захвата рукой. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко фиксируя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. GM4562 раскладывается до 154 см, надежно удерживая 30 кг оборудования. Он весит всего 670 грамм, складывается до 44 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем с помощью ремня, что удобно в походах. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. База GM4562 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукояткой Gitzo и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.
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