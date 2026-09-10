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Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон

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Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон - фото 1
Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон - фото 2
Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
  • Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон - фото 1
  • Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон - фото 2
  • Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361431
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х10
Вес, кг.
1

Описание товара Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон

Скользящая центральная колонна Gitzo Systematic GS3513S является аксессуаром для штатива для профессиональных фотографов, которым требуется безопасная дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта скользящая колонна из углепластика совместима с штативами Systematic серий 2, 3 и серии 4 из карбона. Быстроходная колонна скользит свободно и быстро на штативе, и ее можно заблокировать и разблокировать с помощью простого поворотного механизма, который будет таким же прочным блокиратором под большими нагрузками. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. GS3513S заменяет GS3512S и оснащена новейшими компонентами, включая литой верхний диск и крюк для дополнительного веса.

Отзывы о товаре Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Описание
Скользящая центральная колонна Gitzo Systematic GS3513S является аксессуаром для штатива для профессиональных фотографов, которым требуется безопасная дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта скользящая колонна из углепластика совместима с штативами Systematic серий 2, 3 и серии 4 из карбона. Быстроходная колонна скользит свободно и быстро на штативе, и ее можно заблокировать и разблокировать с помощью простого поворотного механизма, который будет таким же прочным блокиратором под большими нагрузками. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. GS3513S заменяет GS3512S и оснащена новейшими компонентами, включая литой верхний диск и крюк для дополнительного веса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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