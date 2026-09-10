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Сумка для штатива Gitzo GC1202T Traveler серия 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для штатива Gitzo GC1202T Traveler серия 2

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Сумка для штатива Gitzo GC1202T Traveler серия 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361428
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
500

Описание товара Сумка для штатива Gitzo GC1202T Traveler серия 2

Сумка Gitzo Traveler GC1202T 1 серии — одна из наших штативных сумок, предпочитаемых фотографами, которые всегда в движении и любят путешествовать. Это решение для переноски оборудования — легкое и идеально подходит для переноски штатива Traveler. Ее регулируемый ремень обеспечивает широкий выбор настраиваемых вариантов от стандартной ручки до плечевого ремня и имеет специальную систему для свертывания и привязки лишнего ремешка. Эта чрезвычайно компактная штативная сумка изготовлена из элегантной и износостойкой ткани рипстоп в сочетании с защитным и эластичным неопреном. GC1202T идеально подходит для небольших штативов и комплектов Traveler: GT0545T / GK0545T-82TQD, GT1555T / GK1555T-82TQD.

Отзывы о товаре Сумка для штатива Gitzo GC1202T Traveler серия 2




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Gitzo Traveler GC1202T 1 серии — одна из наших штативных сумок, предпочитаемых фотографами, которые всегда в движении и любят путешествовать. Это решение для переноски оборудования — легкое и идеально подходит для переноски штатива Traveler. Ее регулируемый ремень обеспечивает широкий выбор настраиваемых вариантов от стандартной ручки до плечевого ремня и имеет специальную систему для свертывания и привязки лишнего ремешка. Эта чрезвычайно компактная штативная сумка изготовлена из элегантной и износостойкой ткани рипстоп в сочетании с защитным и эластичным неопреном. GC1202T идеально подходит для небольших штативов и комплектов Traveler: GT0545T / GK0545T-82TQD, GT1555T / GK1555T-82TQD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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