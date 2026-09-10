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Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии

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Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ухват
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361424
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Ухват
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии

Ухват Gitzo GC2560 для ног штатива серий 1-2 предназначен для изолирования поглощающих тепло ног штатива, их защиты и эргономичности. Специально разработанная для штативов Gitzo серий 1 и 2 эта модель снабжена внешним покрытием из мягкого материала и нескользящей резиной внутри – для дополнительной стабильности и безопасного удержания. GC2560 покрывает ногу штатива и действует как буфер, когда фотографы переносят свою камеру и штатив на плечах. Он также защищает ноги штатива от ударов и царапин и обеспечивает надежную цепкость для точной настройки штатива.

Отзывы о товаре Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Ухват
Страна производитель
Китай
Описание
Ухват Gitzo GC2560 для ног штатива серий 1-2 предназначен для изолирования поглощающих тепло ног штатива, их защиты и эргономичности. Специально разработанная для штативов Gitzo серий 1 и 2 эта модель снабжена внешним покрытием из мягкого материала и нескользящей резиной внутри – для дополнительной стабильности и безопасного удержания. GC2560 покрывает ногу штатива и действует как буфер, когда фотографы переносят свою камеру и штатив на плечах. Он также защищает ноги штатива от ударов и царапин и обеспечивает надежную цепкость для точной настройки штатива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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