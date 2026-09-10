Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ухват
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ухват
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Ухват для ног штатива Gitzo GC2560 1-2 серии
Ухват Gitzo GC2560 для ног штатива серий 1-2 предназначен для изолирования поглощающих тепло ног штатива, их защиты и эргономичности. Специально разработанная для штативов Gitzo серий 1 и 2 эта модель снабжена внешним покрытием из мягкого материала и нескользящей резиной внутри – для дополнительной стабильности и безопасного удержания. GC2560 покрывает ногу штатива и действует как буфер, когда фотографы переносят свою камеру и штатив на плечах. Он также защищает ноги штатива от ударов и царапин и обеспечивает надежную цепкость для точной настройки штатива.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Ухват Gitzo GC2560 для ног штатива серий 1-2 предназначен для изолирования поглощающих тепло ног штатива, их защиты и эргономичности. Специально разработанная для штативов Gitzo серий 1 и 2 эта модель снабжена внешним покрытием из мягкого материала и нескользящей резиной внутри – для дополнительной стабильности и безопасного удержания. GC2560 покрывает ногу штатива и действует как буфер, когда фотографы переносят свою камеру и штатив на плечах. Он также защищает ноги штатива от ударов и царапин и обеспечивает надежную цепкость для точной настройки штатива.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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