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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361399
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Описание товара Штатив Gitzo GT2543L Mountaineer 2 long серия, 4 секции
Штатив Gitzo GT2543L серии 2 Long из карбона - это идеально сбалансированный легкий и прочный 4-секционный штатив, разработанный для съемки на уровне глаз в полностью разложенном виде. Gitzo GT2543L надежно поддерживает DSLR-камеру с объективом 200 мм (до 300 мм). В этом профессиональном решении используются революционные более жесткие и крупные штанги Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 29.0 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке. Gitzo GT2543L весит всего 1,74 кг, достигает высоты 179 см и складывается до 61 см. Этот штатив станет идеальным решением для страстных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка для безупречных съемочных результатов. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT2543L оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
Штатив Gitzo GT2543L серии 2 Long из карбона - это идеально сбалансированный легкий и прочный 4-секционный штатив, разработанный для съемки на уровне глаз в полностью разложенном виде. Gitzo GT2543L надежно поддерживает DSLR-камеру с объективом 200 мм (до 300 мм). В этом профессиональном решении используются революционные более жесткие и крупные штанги Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 29.0 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке. Gitzo GT2543L весит всего 1,74 кг, достигает высоты 179 см и складывается до 61 см. Этот штатив станет идеальным решением для страстных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка для безупречных съемочных результатов. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT2543L оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
Штатив Gitzo GT2543L Mountaineer 2 long серия, 4 секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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