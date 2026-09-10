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Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная

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Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 1
Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 2
Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 3
Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 4
Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 5
Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 6
Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 7
Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 1
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 2
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 3
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 4
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 5
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 6
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 7
  • Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361374
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х7
Вес, г.
500

Описание товара Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная

3-осевая жидкостная голова Gitzo 3 Way Fluid Head разработана для обеспечения точного и универсального позиционирования камеры. Идеально подходит для: фотографов-пейзажистов, которым требуется точное кадрирование и отточенная композиция, cтудийных фотографов, которым необходима точеная выверенная композиция, фотографов-архитекторов, которые экспериментируют с ракурсами для достижения разных творческих перспектив. Голова предлагает большую универсальность в работе, а также точное кадрирование для творческой фотографии. Голова Gitzo 3 Way Fluid Head имеет жесткий и сверхлегкий магниевый корпус, весит менее 1 кг и может безопасно выдерживать полезную нагрузку до 13 кг. Запатентованные выдвижные ручки делают ее идеальной головой для съемочных приключений на природе. Оснащена отдельным жидкостным картриджем для каждой оси. Обеспечивает плавные и равномерные движения без задержек. Ее эргономичные ручки позволяют аккуратно и без усилий создавать композицию. Она оснащена быстросъемным держателем, с помощью которого площадка (включая прорезиненную пластину 7 см, совместимую с Arca-Swiss, в комплекте) может быть легко снята. Ширину быстросъемного держателя можно отрегулировать с помощью бокового винта, чтобы он был совместим с другими площадками. Чтобы зафиксировать площадку (и камеру), достаточно одного сильного нажатия на быстросъемный держатель. Кроме того, новый держатель площадок, поворачивающийся на 90°, обеспечивает большую гибкость при работе и выстраивании композиции. Он не только помогает переключаться с портретной ориентации на альбомную, но и упрощает съемку сверху и снизу. Это вращение предотвращает столкновение со штативами, такими как Systematic, которые оснащены более крупной крестовиной. Продуманный вращающийся пузырьковый уровень поддерживает точное позиционирование камеры по всем осям. Уровень можно легко изменить в соответствии с положением камеры. 3-осевая жидкостная голова разработана в беспроигрышно элегантном и минималистичном стиле Gitzo, который представляет собой отраслевой стандарт качества.

Отзывы о товаре Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
3-осевая жидкостная голова Gitzo 3 Way Fluid Head разработана для обеспечения точного и универсального позиционирования камеры. Идеально подходит для: фотографов-пейзажистов, которым требуется точное кадрирование и отточенная композиция, cтудийных фотографов, которым необходима точеная выверенная композиция, фотографов-архитекторов, которые экспериментируют с ракурсами для достижения разных творческих перспектив. Голова предлагает большую универсальность в работе, а также точное кадрирование для творческой фотографии. Голова Gitzo 3 Way Fluid Head имеет жесткий и сверхлегкий магниевый корпус, весит менее 1 кг и может безопасно выдерживать полезную нагрузку до 13 кг. Запатентованные выдвижные ручки делают ее идеальной головой для съемочных приключений на природе. Оснащена отдельным жидкостным картриджем для каждой оси. Обеспечивает плавные и равномерные движения без задержек. Ее эргономичные ручки позволяют аккуратно и без усилий создавать композицию. Она оснащена быстросъемным держателем, с помощью которого площадка (включая прорезиненную пластину 7 см, совместимую с Arca-Swiss, в комплекте) может быть легко снята. Ширину быстросъемного держателя можно отрегулировать с помощью бокового винта, чтобы он был совместим с другими площадками. Чтобы зафиксировать площадку (и камеру), достаточно одного сильного нажатия на быстросъемный держатель. Кроме того, новый держатель площадок, поворачивающийся на 90°, обеспечивает большую гибкость при работе и выстраивании композиции. Он не только помогает переключаться с портретной ориентации на альбомную, но и упрощает съемку сверху и снизу. Это вращение предотвращает столкновение со штативами, такими как Systematic, которые оснащены более крупной крестовиной. Продуманный вращающийся пузырьковый уровень поддерживает точное позиционирование камеры по всем осям. Уровень можно легко изменить в соответствии с положением камеры. 3-осевая жидкостная голова разработана в беспроигрышно элегантном и минималистичном стиле Gitzo, который представляет собой отраслевой стандарт качества.
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Отзывы


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