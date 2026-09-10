Wi-Fi адаптер MikroTik R11E-5HACD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361182
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Wi-Fi адаптер MikroTik R11E-5HACD
Радиокарта с диапазоном чатот 4920-6100 МГц совместима с платами RB912, RB800 или адаптерами RB11e для x86. Есть LED индикаторы для отслеживания режимы работы, состояния подключения (подключено, поиск, отключено), активности передачи данных и уровня сигнала.
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Радиокарта с диапазоном чатот 4920-6100 МГц совместима с платами RB912, RB800 или адаптерами RB11e для x86. Есть LED индикаторы для отслеживания режимы работы, состояния подключения (подключено, поиск, отключено), активности передачи данных и уровня сигнала.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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