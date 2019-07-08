Электрический триммер Huter GET-400
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Диаметр лески
1.2 мм
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
В наличии
Код товара: 35645
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммер в сборе с защитным кожухом, дополнительная рукоятка, триммерная головка с леской (встроенная), крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
фиксатор удлинителя на корпусе
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
75
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х13
Вес, кг.
3.5
Описание товара Электрический триммер Huter GET-400
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|24 см
|Скорость вращения ножа
|до 10000 об./мин
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|350 Вт
|Расположение двигателя
|нижнее
|Конструкция
|Материал корпуса
|пластик
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммер в сборе с защитным кожухом, дополнительная рукоятка, триммерная головка с леской (встроенная), крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
фиксатор удлинителя на корпусе
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
75
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|24 см
|Скорость вращения ножа
|до 10000 об./мин
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|350 Вт
|Расположение двигателя
|нижнее
|Конструкция
|Материал корпуса
|пластик
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Достоинства:
Лёгкий , хорошо рубит траву
Электрический триммер Huter GET-400 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрический триммер Huter GET-400
Достоинства:
Лёгкий , хорошо рубит траву