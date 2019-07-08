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Электрический триммер Huter GET-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический триммер Huter GET-400

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Электрический триммер Huter GET-400 - фото 2
Электрический триммер Huter GET-400 - фото 3
Электрический триммер Huter GET-400 - фото 4
Электрический триммер Huter GET-400 - фото 5
Электрический триммер Huter GET-400 - фото 6
Электрический триммер Huter GET-400 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Диаметр лески
1.2 мм
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Электрический триммер Huter GET-400 - фото 1
  • Электрический триммер Huter GET-400 - фото 2
  • Электрический триммер Huter GET-400 - фото 3
  • Электрический триммер Huter GET-400 - фото 4
  • Электрический триммер Huter GET-400 - фото 5
  • Электрический триммер Huter GET-400 - фото 6
  • Электрический триммер Huter GET-400 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрический триммер Huter GET-400
1 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммер в сборе с защитным кожухом, дополнительная рукоятка, триммерная головка с леской (встроенная), крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
фиксатор удлинителя на корпусе
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
75
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х13
Вес, кг.
3.5

Описание товара Электрический триммер Huter GET-400

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания24 см 
Скорость вращения ножадо 10000 об./мин 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность350 Вт 
Расположение двигателянижнее 
Конструкция
Материал корпусапластик 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Электрический триммер Huter GET-400

Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Роман А

Достоинства:
Лёгкий , хорошо рубит траву



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
триммер в сборе с защитным кожухом, дополнительная рукоятка, триммерная головка с леской (встроенная), крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
фиксатор удлинителя на корпусе
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
75
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания24 см 
Скорость вращения ножадо 10000 об./мин 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность350 Вт 
Расположение двигателянижнее 
Конструкция
Материал корпусапластик 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Роман А

Достоинства:
Лёгкий , хорошо рубит траву


Электрический триммер Huter GET-400 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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