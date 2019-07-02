Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
3.41
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
52
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
В наличии
Код товара: 35612
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 40-зубый диск (перфорированный), ранцевый ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
высокая мощность для жесткого бурьяна и кустарника, перфорированный диск с твердосплавными напайками
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3.41
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
52
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х34
Вес, кг.
7
Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т
Описание:
Бензокоса Huter GGT-2500Т сделает процесс ухаживания за газоном простым и лёгким. Двигатель мощностью в 3.4 л. с., и объёмом 51.7 см куб. делает процесс подстригания лёгким и приятным занятием. Очень удобная Т-образная ручка. Так же есть система быстрого запуска. Бензокоса Huter GGT-2500Т отличный выбор, так как очень надёжна и качественна.
Особенности:
- Двухтактный двигатель с воздушным охлаждением;
- Электронное зажигание;
- Фиксатор курка газа;
- Плечевой ремень;
- Кошение осуществляется с помощью лески и ножа;
- Защита от случайного включения;
- Антивибрационная система.
- Электронное зажигание;
- Фиксатор курка газа;
- Плечевой ремень;
- Кошение осуществляется с помощью лески и ножа;
- Защита от случайного включения;
- Антивибрационная система.
Комплектация:
- Бензокоса Huter GGT-2500Т;
- Режущий нож;
- Катушка с леской;
- Ранцевый ремень.
- Режущий нож;
- Катушка с леской;
- Ранцевый ремень.
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Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 40-зубый диск (перфорированный), ранцевый ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
высокая мощность для жесткого бурьяна и кустарника, перфорированный диск с твердосплавными напайками
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3.41
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Развернуть
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
52
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание:
Бензокоса Huter GGT-2500Т сделает процесс ухаживания за газоном простым и лёгким. Двигатель мощностью в 3.4 л. с., и объёмом 51.7 см куб. делает процесс подстригания лёгким и приятным занятием. Очень удобная Т-образная ручка. Так же есть система быстрого запуска. Бензокоса Huter GGT-2500Т отличный выбор, так как очень надёжна и качественна.
Особенности:
- Двухтактный двигатель с воздушным охлаждением;
- Электронное зажигание;
- Фиксатор курка газа;
- Плечевой ремень;
- Кошение осуществляется с помощью лески и ножа;
- Защита от случайного включения;
- Антивибрационная система.
- Электронное зажигание;
- Фиксатор курка газа;
- Плечевой ремень;
- Кошение осуществляется с помощью лески и ножа;
- Защита от случайного включения;
- Антивибрационная система.
Комплектация:
- Бензокоса Huter GGT-2500Т;
- Режущий нож;
- Катушка с леской;
- Ранцевый ремень.
- Режущий нож;
- Катушка с леской;
- Ранцевый ремень.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Достоинства:
качество сборки, мощность двигателя,комплектация
Недостатки:
нет
Комментарий:
Неплохой и недорогой вариант
Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т
Достоинства:
качество сборки, мощность двигателя,комплектация
Недостатки:
нет
Комментарий:
Неплохой и недорогой вариант