Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
150
Колеса
да
Ручка
Р-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%3 180 руб. 4 050 руб.
В наличии
Код товара: 738788
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Загружаем...
3 180 руб. -21%
4 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
150
Колеса
да
Ручка
Р-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х16х9
Вес, кг.
3.2
Описание товара Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, триммер , 2 аккумулятора, зу, леска , два колеса , катушка , ножи Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: С колесами, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
150
Колеса
да
Ручка
Р-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, триммер , 2 аккумулятора, зу, леска , два колеса , катушка , ножи Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: С колесами, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: С колесами, прямая
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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