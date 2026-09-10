Top.Mail.Ru
Штатив универсальный Микромед TD-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив универсальный Микромед TD-3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 1
Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 2
Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 3
Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 4
Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 5
Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
  • Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 1
  • Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 2
  • Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 3
  • Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 4
  • Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 5
  • Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354155
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Штатив
Особенности
Длина крепежного пальца - 115 мм / Диаметр крепежного пальца - 20 мм / Длина горизонтальных штанг – 500мм / Диаметр горизонтальных штанг – 20мм / Длина вертикальной штанги – 420мм / Диаметр вертикальной штанги – 38мм / Размеры основания штатива 330? 330? 18мм / Габаритные размеры: 620х440х330 мм / Масса, не более: 20 кг.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х39х24
Вес, кг.
25.8

Описание товара Штатив универсальный Микромед TD-3

Универсальный штатив TD-3 с пятью степенями свободы. Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 330 мм и вертикальном направлении до 260 мм. Так же обеспечивает возможность изменять угол наклона оптической головки до 45 градусов. Максимальное расстояние от вертикальной штанги до оптической оси - 560 мм, что позволяет исследовать объекты габаритом до 1000 мм. Конструкция штатива (две параллельные штанги и противовес) обеспечивают параллельность передвижения в горизонтальном направлении.

Отзывы о товаре Штатив универсальный Микромед TD-3




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Штатив
Особенности
Длина крепежного пальца - 115 мм / Диаметр крепежного пальца - 20 мм / Длина горизонтальных штанг – 500мм / Диаметр горизонтальных штанг – 20мм / Длина вертикальной штанги – 420мм / Диаметр вертикальной штанги – 38мм / Размеры основания штатива 330? 330? 18мм / Габаритные размеры: 620х440х330 мм / Масса, не более: 20 кг.
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный штатив TD-3 с пятью степенями свободы. Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 330 мм и вертикальном направлении до 260 мм. Так же обеспечивает возможность изменять угол наклона оптической головки до 45 градусов. Максимальное расстояние от вертикальной штанги до оптической оси - 560 мм, что позволяет исследовать объекты габаритом до 1000 мм. Конструкция штатива (две параллельные штанги и противовес) обеспечивают параллельность передвижения в горизонтальном направлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив универсальный Микромед TD-3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...