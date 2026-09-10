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Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494)

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Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 2
Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 3
Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 4
Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Уровень
пузырьковый
  • Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 1
  • Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 2
  • Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 3
  • Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 4
  • Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350098
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Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Уровень
пузырьковый
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
30
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х3
Вес, г.
400

Описание товара Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494)

Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.

Отзывы о товаре Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494)




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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Уровень
пузырьковый
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
30
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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