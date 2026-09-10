Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494)
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Характеристики
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Уровень
пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350098
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Уровень
пузырьковый
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
30
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х3
Вес, г.
400
Описание товара Угломер электронный ADA AngleMeter 30 (А00494)
Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.
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Бренд
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Уровень
пузырьковый
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
30
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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