Ножовка по металлу Gross Piranha (77600)
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Характеристики
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 347841
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
да
Быстрая замена полотна
да
Длина, мм
395
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х16х3
Вес, г.
696
Описание товара Ножовка по металлу Gross Piranha (77600)
Универсальная ручная пила GROSS — прочный и надёжный помощник для любых задач. Полотно из стали уверенно справляется с разными материалами, а пластиково-металлическая рукоять надёжно лежит в руке и выдерживает даже серьёзную нагрузку. Возможность поворота полотна открывает удобство в работе под разными углами, а быстрая замена полотна экономит время при частых сменах задач. Максимум комфорта и универсальности для настоящих мастеров!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
да
Быстрая замена полотна
да
Длина, мм
395
Страна производитель
Китай
Универсальная ручная пила GROSS — прочный и надёжный помощник для любых задач. Полотно из стали уверенно справляется с разными материалами, а пластиково-металлическая рукоять надёжно лежит в руке и выдерживает даже серьёзную нагрузку. Возможность поворота полотна открывает удобство в работе под разными углами, а быстрая замена полотна экономит время при частых сменах задач. Максимум комфорта и универсальности для настоящих мастеров!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - стоимость товара 1630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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