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Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по металлу Gross Piranha (77600)

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Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 1
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 2
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 3
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 4
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 5
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 6
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 7
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 8
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 9
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 10
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
да
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 1
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 2
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 3
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 4
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 5
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 6
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 7
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 8
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 9
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 10
  • Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по металлу Gross Piranha (77600)
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
да
Быстрая замена полотна
да
Длина, мм
395
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х16х3
Вес, г.
696

Описание товара Ножовка по металлу Gross Piranha (77600)

Универсальная ручная пила GROSS — прочный и надёжный помощник для любых задач. Полотно из стали уверенно справляется с разными материалами, а пластиково-металлическая рукоять надёжно лежит в руке и выдерживает даже серьёзную нагрузку. Возможность поворота полотна открывает удобство в работе под разными углами, а быстрая замена полотна экономит время при частых сменах задач. Максимум комфорта и универсальности для настоящих мастеров!



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Отзывы о товаре Ножовка по металлу Gross Piranha (77600)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
да
Быстрая замена полотна
да
Длина, мм
395
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная ручная пила GROSS — прочный и надёжный помощник для любых задач. Полотно из стали уверенно справляется с разными материалами, а пластиково-металлическая рукоять надёжно лежит в руке и выдерживает даже серьёзную нагрузку. Возможность поворота полотна открывает удобство в работе под разными углами, а быстрая замена полотна экономит время при частых сменах задач. Максимум комфорта и универсальности для настоящих мастеров!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по металлу Gross Piranha (77600) - стоимость товара 1630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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