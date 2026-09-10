Грабли Raco 4231-53/741
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадки для граблей
Количество зубцов
24
Материал зубцов
пружинная сталь
Ширина рабочей части, мм
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 350 руб. 2 021 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346553
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадки для граблей
Конструкция
веерные
Назначение
для садового мусора
Количество зубцов
24
Материал зубцов
пружинная сталь
Ширина рабочей части, мм
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х7
Вес, г.
690
Описание товара Грабли Raco 4231-53/741
Специальная усиливающая поперечная пластина обеспечит дополнительную прочность изделия. Надежный и долговечный материал гарантирует продолжительный срок службы. Удобство и простота в использовании.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Насадки для граблей
Конструкция
веерные
Назначение
для садового мусора
Количество зубцов
24
Материал зубцов
пружинная сталь
Ширина рабочей части, мм
60
Страна производитель
Китай
Специальная усиливающая поперечная пластина обеспечит дополнительную прочность изделия. Надежный и долговечный материал гарантирует продолжительный срок службы. Удобство и простота в использовании.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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