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Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)

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Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 1
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 2
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 3
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 4
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Измерения
влажности
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 1
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 2
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 3
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 4
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х5
Вес, г.
90

Описание товара Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)

Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)

Отзывы о товаре Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Condtrol
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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