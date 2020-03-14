Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
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Характеристики
Измерения
влажности
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб.
В наличии
Код товара: 346280
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х5
Вес, г.
90
Описание товара Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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