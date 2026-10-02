Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000
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Характеристики
Описание товара Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000
Создан специально для улучшения состояния газона путем собирания листвы, прореживания травы, прокалывание дерна для обеспечения доступа влаги и воздуха. Уникальная функциональность, современный дизайн, простота работы и эксплуатации - явные преимущества изделия «ЗУБР». Аэратор ЗУБР ЗСЭ-32-1000 является эффективным оборудованием для ухода за газоном и улучшения его декоративных свойств за счет сбора листвы, прокалывания грунта и прореживании травы, благодаря чему обеспечивается свободное поступление влаги и воздуха к корневой системе. Сменные валы легко адаптируются в зависимости от выполняемых задач – аэрация или скарификация. Конструкция инструмента предусматривает регулировку глубины обработки. Травосборник выполнен из прочной ткани и имеет емкость 40 л. Для повышения удобства инструмент ЗУБР ЗСЭ-32-1000 оборудован колесами увеличенного диаметра и эргономичной складной рукояткой.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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