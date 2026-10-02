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Ветровики SkyLine Ford Fiesta SD 2014-, пар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ветровики SkyLine Ford Fiesta SD 2014-, пар

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Ветровики SkyLine Ford Fiesta SD 2014-, пар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
970 руб.  1 260 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 344110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ветровики SkyLine Ford Fiesta SD 2014-, пар
970 руб. -23%
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Ford Fiesta SD
Назначение
для боковых окон
Цвет
дымчатый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Ветровики SkyLine Ford Fiesta SD 2014-, пар

Ветровики в полной мере способны улучшить дизайн вашего автомобиля. Дефлекторы окон SkyLine - это всегда практично, красиво и надежно. Для обеспечения надежности выпускаемой продукции, производитель применяет современные компьютерные технологии. На автомобиль Honda у нас имеется немало вариантов ветровиков. Вариант SL-WV-484 - отличный выбор для вашего автомобиля.

Отзывы о товаре Ветровики SkyLine Ford Fiesta SD 2014-, пар




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Ford Fiesta SD
Назначение
для боковых окон
Цвет
дымчатый
Страна производитель
Китай
Описание
Ветровики в полной мере способны улучшить дизайн вашего автомобиля. Дефлекторы окон SkyLine - это всегда практично, красиво и надежно. Для обеспечения надежности выпускаемой продукции, производитель применяет современные компьютерные технологии. На автомобиль Honda у нас имеется немало вариантов ветровиков. Вариант SL-WV-484 - отличный выбор для вашего автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ветровики SkyLine Ford Fiesta SD 2014-, пар - купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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