Водонагреватель De Luxe W50V1
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб.
В наличии
Код товара: 338534
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 800 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х47х41
Вес, кг.
15.59
Описание товара Водонагреватель De Luxe W50V1
Горячая вода сегодня - это неотъемлемый атрибут нашей жизни. Индивидуальные решения при выборе накопительного водонагревателя De luxe помогут снизить издержки по нагреву горячей воды. При сегодняшней стоимости энергоносителей и необходимости охраны окружающей среды все большее значение приобретает вопрос энергоэффективности. Удобство в использовании, исключительное качество и высокая эффективность накопительных водонагревателей De luxe обеспечивают их надежную и бесперебойную работу. Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставлять более высокий уровень обеспечения качества.
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Горячая вода сегодня - это неотъемлемый атрибут нашей жизни. Индивидуальные решения при выборе накопительного водонагревателя De luxe помогут снизить издержки по нагреву горячей воды. При сегодняшней стоимости энергоносителей и необходимости охраны окружающей среды все большее значение приобретает вопрос энергоэффективности. Удобство в использовании, исключительное качество и высокая эффективность накопительных водонагревателей De luxe обеспечивают их надежную и бесперебойную работу. Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставлять более высокий уровень обеспечения качества.
Водонагреватель De Luxe W50V1 - по цене 8800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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