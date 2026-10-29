Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 337328
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey
Пластиковый корпус с отделкой сталью. Закрытый дисковый стальной нагреватель. Поворотная база на 360 град. Автоматическое отключение при закипании. Защита от включения без воды и перегрева. Съемный фильтр. Шкала уровня воды с подсветкой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитЧайник электрический Hyundai HYK-P2501
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитЧайник электрический BQ KT1709S Белый
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический BQ-KT1709S Черный
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитЧайник электрический Hyundai HYK-G7707
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитЧайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитЧайник BQ KT1000G Теплый Серый
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитЧайник электрический Hyundai HYK-G3803
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитЧайник электрический Sencor SWK 2510WH
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитЧайник электрический BQ KT1716P Черный
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитЧайник электрический BQ KT1824S Черный Графит
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-656 (2 в 1)
-
В наличииЦена 2 000 руб. 2 790 руб.500 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
Пластиковый корпус с отделкой сталью. Закрытый дисковый стальной нагреватель. Поворотная база на 360 град. Автоматическое отключение при закипании. Защита от включения без воды и перегрева. Съемный фильтр. Шкала уровня воды с подсветкой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Купить Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - по цене 1790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey