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Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очки тактические Veber Tactic Force L3M2

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Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 1
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 2
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 3
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 4
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 5
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 6
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки для стрельбы
  • Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 1
  • Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 2
  • Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 3
  • Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 4
  • Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 5
  • Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 6
  • Очки тактические Veber Tactic Force L3M2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332401
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Очки для стрельбы
Комплектация
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2, Бесцветные линзы, Серые линзы, Оранжевые линзы (установлены в оправу), Кейс, Мягкий чехол, Эластичный шейный ремень, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Материал линз
ударопрочный поликарбонат
Материал оправы
металл, пластик
Цвет линз
серые, бесцветные, оранжевые
Цвет оправы
черный
Защита от УФ излучения
100% UV, UVA, UVB
Защита от царапин
да
Прорезиненные дужки
нет
Анатомические дужки
нет
Регулируемая длина дужек
нет
Регулируемая высота носового упора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х7
Вес, г.
100

Описание товара Очки тактические Veber Tactic Force L3M2

Veber Tactic Force L3M2 - баллистические стрелковые противоосколочные очки со сменными ударопрочными поликарбонатными линзами. Очки предназначены для защиты органов зрения от ультрафиолета, ветра, пыли, а также попадания крупных частиц во время активного отдыха и занятия экстремальными видами спорта, при стрельбе в тире, на охоте или проведении тактических учебных операций. Подходят для повседневного использования. Цвет оправы – черный. Очки комплектуются тремя сменными линзами (бесцветные, темно-серые и оранжевые), жестким футляром на молнии, чехлом и фирменным регулируемым шейным ремешком. Линзы Три сменные линзы в комплекте Оптический класс №1 для длительного использования Бесцветные линзы для любых условий освещенности (светопропускание более 90%) Серые линзы для яркого солнечного света (светопропускание 15%) Оранжевые линзы для визуального усиления резкости и контрастности (светопропускание 23%) Линзы имеют асферическую форму, за счет чего изображение не имеет никаких искажений Ударопрочные линзы для баллистической защиты Закругленные линзы обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку 100% защита от ультрафиолетовых (UV, UVA, UVB) лучей Защитное покрытие против царапин Линзы изготовлены из сверхпрочного поликарбоната

Отзывы о товаре Очки тактические Veber Tactic Force L3M2




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Очки для стрельбы
Комплектация
Очки тактические Veber Tactic Force L3M2, Бесцветные линзы, Серые линзы, Оранжевые линзы (установлены в оправу), Кейс, Мягкий чехол, Эластичный шейный ремень, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Материал линз
ударопрочный поликарбонат
Материал оправы
металл, пластик
Цвет линз
серые, бесцветные, оранжевые
Цвет оправы
черный
Защита от УФ излучения
100% UV, UVA, UVB
Защита от царапин
да
Прорезиненные дужки
нет
Анатомические дужки
нет
Регулируемая длина дужек
нет
Развернуть
Регулируемая высота носового упора
да
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Tactic Force L3M2 - баллистические стрелковые противоосколочные очки со сменными ударопрочными поликарбонатными линзами. Очки предназначены для защиты органов зрения от ультрафиолета, ветра, пыли, а также попадания крупных частиц во время активного отдыха и занятия экстремальными видами спорта, при стрельбе в тире, на охоте или проведении тактических учебных операций. Подходят для повседневного использования. Цвет оправы – черный. Очки комплектуются тремя сменными линзами (бесцветные, темно-серые и оранжевые), жестким футляром на молнии, чехлом и фирменным регулируемым шейным ремешком. Линзы Три сменные линзы в комплекте Оптический класс №1 для длительного использования Бесцветные линзы для любых условий освещенности (светопропускание более 90%) Серые линзы для яркого солнечного света (светопропускание 15%) Оранжевые линзы для визуального усиления резкости и контрастности (светопропускание 23%) Линзы имеют асферическую форму, за счет чего изображение не имеет никаких искажений Ударопрочные линзы для баллистической защиты Закругленные линзы обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку 100% защита от ультрафиолетовых (UV, UVA, UVB) лучей Защитное покрытие против царапин Линзы изготовлены из сверхпрочного поликарбоната
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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