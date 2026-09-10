Очки тактические Veber Tactic Force L3M2
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Характеристики
Описание товара Очки тактические Veber Tactic Force L3M2
Veber Tactic Force L3M2 - баллистические стрелковые противоосколочные очки со сменными ударопрочными поликарбонатными линзами. Очки предназначены для защиты органов зрения от ультрафиолета, ветра, пыли, а также попадания крупных частиц во время активного отдыха и занятия экстремальными видами спорта, при стрельбе в тире, на охоте или проведении тактических учебных операций. Подходят для повседневного использования. Цвет оправы – черный. Очки комплектуются тремя сменными линзами (бесцветные, темно-серые и оранжевые), жестким футляром на молнии, чехлом и фирменным регулируемым шейным ремешком. Линзы Три сменные линзы в комплекте Оптический класс №1 для длительного использования Бесцветные линзы для любых условий освещенности (светопропускание более 90%) Серые линзы для яркого солнечного света (светопропускание 15%) Оранжевые линзы для визуального усиления резкости и контрастности (светопропускание 23%) Линзы имеют асферическую форму, за счет чего изображение не имеет никаких искажений Ударопрочные линзы для баллистической защиты Закругленные линзы обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку 100% защита от ультрафиолетовых (UV, UVA, UVB) лучей Защитное покрытие против царапин Линзы изготовлены из сверхпрочного поликарбоната
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