Термопот Energy TP-619
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331522
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
90°C
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х26
Вес, кг.
2.68
Описание товара Термопот Energy TP-619
Термопот Energy TP-619 поможет не только вскипятить или подогреть воду, но и сохранить ее температуру на заданном уровне в течение нескольких часов. Благодаря этому вы избавите себя от частого подогрева воды, что, в свою очередь, обеспечит вполне реальную экономию электроэнергии. Данная модель разработана специально для тех, кому постоянно необходимо иметь в доме запас горячей воды.
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Теги товара: 4 л, металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Развернуть
Температурные режимы, °С
90°C
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Термопот Energy TP-619 поможет не только вскипятить или подогреть воду, но и сохранить ее температуру на заданном уровне в течение нескольких часов. Благодаря этому вы избавите себя от частого подогрева воды, что, в свою очередь, обеспечит вполне реальную экономию электроэнергии. Данная модель разработана специально для тех, кому постоянно необходимо иметь в доме запас горячей воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л
Теги товара: 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л
Теги товара: 4 л, металлические
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