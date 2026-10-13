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Антенна автомобильная Optim CB-T3-27 врезная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна автомобильная Optim CB-T3-27 врезная

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Антенна автомобильная Optim CB-T3-27 врезная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 329452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Антенна автомобильная Optim CB-T3-27 врезная
1 660 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
76х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Антенна автомобильная Optim CB-T3-27 врезная

Автомобильная антенна Optim T3-27 для раций Си-Би диапазона (27 МГц ) высотой 61 см. Отличается эффективной работой для своей высоты, простой регулировкой КСВ и оригинальной конструкцией без катушки. Монтаж данной антенны возможен либо на кронштейны либо врезным способом в кузов.

Отзывы о товаре Антенна автомобильная Optim CB-T3-27 врезная




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Характеристики
Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Автомобильная антенна Optim T3-27 для раций Си-Би диапазона (27 МГц ) высотой 61 см. Отличается эффективной работой для своей высоты, простой регулировкой КСВ и оригинальной конструкцией без катушки. Монтаж данной антенны возможен либо на кронштейны либо врезным способом в кузов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна автомобильная Optim CB-T3-27 врезная - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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