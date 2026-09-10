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Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black

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Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black - фото 1
Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black - фото 1
  • Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327333
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
56
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
56
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
да
Уровень
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х8х8
Вес, г.
900

Описание товара Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black

MPMXPROA4 — обновленная серия моноподов XPRO, ориентированная на продвинутых фотографов-любителей и профессионалов. 4-секционная модель выполнена из алюминия и выдерживает максимальную нагрузку в 8 кг. Монопод предназначен для работы с тяжелой фототехникой: репортажными камерами с мощной светосильной телеоптикой. MMXPROA4 самый высокий монопод в серии XPRO максимальной рабочей высоте 180 см. Моноподы серии MPMXPRO совместимы с жидкостной базой видеомоноподов нового поколения MVMXPROBASE! Высококачественные моноподы новой серии входят в премиум сегмент модельного ряда Manfrotto. При создании новинок были использованы проверенные конструктивные наработки штативов 055 и 190. Все моноподы серии XPRO производятся в Италии на высокоточном автоматизированном оборудовании. Усиленные замки по-прежнему оперативны в работе, открываясь и закрываясь одним движением руки, но при этом обеспечивают большее надежную фиксацию секций ноги. Резиновая накладка ноги, обеспечивает более комфортную работу с моноподом в жару и на холоде. Улучшенный фактурный рисунок накладки с фирменным логотипом Manfrotto обеспечивает более надежный контакт с рукой и, заодно, является стильной и привлекательной деталью конструкции. В сочетании с ручным ремнем накладка делает работу с моноподом более комфортной и безопасной. Новые секции ноги с D-образным профилем, используемые в алюминиевых версиях моноподов XPRO, обеспечивают большую надежность и устойчивость конструкции. Кроме этого, форма секций исключает их проворачивание относительно друг друга.

Отзывы о товаре Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
56
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
56
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
да
Уровень
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
MPMXPROA4 — обновленная серия моноподов XPRO, ориентированная на продвинутых фотографов-любителей и профессионалов. 4-секционная модель выполнена из алюминия и выдерживает максимальную нагрузку в 8 кг. Монопод предназначен для работы с тяжелой фототехникой: репортажными камерами с мощной светосильной телеоптикой. MMXPROA4 самый высокий монопод в серии XPRO максимальной рабочей высоте 180 см. Моноподы серии MPMXPRO совместимы с жидкостной базой видеомоноподов нового поколения MVMXPROBASE! Высококачественные моноподы новой серии входят в премиум сегмент модельного ряда Manfrotto. При создании новинок были использованы проверенные конструктивные наработки штативов 055 и 190. Все моноподы серии XPRO производятся в Италии на высокоточном автоматизированном оборудовании. Усиленные замки по-прежнему оперативны в работе, открываясь и закрываясь одним движением руки, но при этом обеспечивают большее надежную фиксацию секций ноги. Резиновая накладка ноги, обеспечивает более комфортную работу с моноподом в жару и на холоде. Улучшенный фактурный рисунок накладки с фирменным логотипом Manfrotto обеспечивает более надежный контакт с рукой и, заодно, является стильной и привлекательной деталью конструкции. В сочетании с ручным ремнем накладка делает работу с моноподом более комфортной и безопасной. Новые секции ноги с D-образным профилем, используемые в алюминиевых версиях моноподов XPRO, обеспечивают большую надежность и устойчивость конструкции. Кроме этого, форма секций исключает их проворачивание относительно друг друга.
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