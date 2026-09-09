Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO
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Характеристики
Описание товара Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO
Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO предназначена для переноски и хранения студийного оборудования. В сумку вмещаются три стойки, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1 метра. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и прочее неаккуратное обращение, рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг. Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала – полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, поэтому сохраняет устойчивость к атмосферным явлениям. Внутри сумки расположены три отсека с тканевыми перегородками для стоек. Мягкие стенки защитят содержимое от повреждения. Сумка легкая, компактная и удобная для переноски – размер 100х20х20 см, вес 1.06 кг.
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