Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
191
Длина излива
160
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
191
Длина излива
160
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
4.15
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400
Высокий смеситель с электронным управлением и донным клапаном AM Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A93400 Хром PM Inspire V2.0 F50A93400 выполнен в динамичном футуристичном дизайне.
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Теги товара: латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
191
Длина излива
160
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Германия
Высокий смеситель с электронным управлением и донным клапаном AM Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A93400 Хром PM Inspire V2.0 F50A93400 выполнен в динамичном футуристичном дизайне.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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