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Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 хром

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Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 - фото 1
Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
  • Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 - фото 1
  • Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 690 руб.  9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322009
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Размеры в упаковке, см
90х15х6
Вес, г.
618

Описание товара Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 хром

Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности, характерные для премиального сегмента. Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена специальными держателями и мыльницей, линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.

Отзывы о товаре Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Описание
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности, характерные для премиального сегмента. Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена специальными держателями и мыльницей, линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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