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Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322001
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Описание товара Душевое ограждение AM.PM Bliss L W53G-315-090MT64
Основательное и долговечное, ограждение Bliss L Solo Slide - прекрасный пример шикарного дизайна для любимого дома на все времена. Обладая легкостью конструкции без массивных профилей, что характерно для премиальных моделей, оно, тем не менее, привлекает внимание солидной дизайнерской ручкой, повторяющей форму смесителей и аксессуаров коллекции. Подойдет людям любой комплекции: при стандартных внешних габаритах внутреннее пространство на 15% больше, чем у стандартных моделей, ограждение также отличают увеличенный вход и внушительная высота профиля 1900 мм с заботой о людях с высоким ростом. Простота монтажа: предустановочный профиль с возможностью регулировки компенсирует неровности стен до 25 мм. Система скрытых креплений современное крепление стекла в профиль гарантирует чистоту дизайна и высокие гигиенические характеристики. Поддон в комплект не входит.
Основательное и долговечное, ограждение Bliss L Solo Slide - прекрасный пример шикарного дизайна для любимого дома на все времена. Обладая легкостью конструкции без массивных профилей, что характерно для премиальных моделей, оно, тем не менее, привлекает внимание солидной дизайнерской ручкой, повторяющей форму смесителей и аксессуаров коллекции. Подойдет людям любой комплекции: при стандартных внешних габаритах внутреннее пространство на 15% больше, чем у стандартных моделей, ограждение также отличают увеличенный вход и внушительная высота профиля 1900 мм с заботой о людях с высоким ростом. Простота монтажа: предустановочный профиль с возможностью регулировки компенсирует неровности стен до 25 мм. Система скрытых креплений современное крепление стекла в профиль гарантирует чистоту дизайна и высокие гигиенические характеристики. Поддон в комплект не входит.
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