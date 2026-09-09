Душевая штанга Lemark LM8062C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 142 руб. 2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315062
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1
Описание товара Душевая штанга Lemark LM8062C
Стойка для душа с мыльницей. Стойка надёжно фиксирует душевую лейку. Для большего удобства изделие оснащено овальной мыльницей. Высота – 685 мм. Регулируемое по высоте крепление для лейки. Регулируемая по высоте мыльница. Регулируемый по высоте двойной крючок
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Стойка для душа с мыльницей. Стойка надёжно фиксирует душевую лейку. Для большего удобства изделие оснащено овальной мыльницей. Высота – 685 мм. Регулируемое по высоте крепление для лейки. Регулируемая по высоте мыльница. Регулируемый по высоте двойной крючок
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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