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Душевая штанга Lemark LM8062C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая штанга Lemark LM8062C

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Душевая штанга Lemark LM8062C - фото 1
Душевая штанга Lemark LM8062C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
  • Душевая штанга Lemark LM8062C - фото 1
  • Душевая штанга Lemark LM8062C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
2 142 руб.  2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 315062
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Душевая штанга Lemark LM8062C

Стойка для душа с мыльницей. Стойка надёжно фиксирует душевую лейку. Для большего удобства изделие оснащено овальной мыльницей. Высота – 685 мм. Регулируемое по высоте крепление для лейки. Регулируемая по высоте мыльница. Регулируемый по высоте двойной крючок

Отзывы о товаре Душевая штанга Lemark LM8062C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Описание
Стойка для душа с мыльницей. Стойка надёжно фиксирует душевую лейку. Для большего удобства изделие оснащено овальной мыльницей. Высота – 685 мм. Регулируемое по высоте крепление для лейки. Регулируемая по высоте мыльница. Регулируемый по высоте двойной крючок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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