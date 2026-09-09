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Лейка для душа Lemark LM1411C, 1-функциональная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа Lemark LM1411C, 1-функциональная

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Лейка для душа Lemark LM1411C, 1-функциональная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
820 руб.  1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314929
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Лейка для душа Lemark LM1411C, 1-функциональная

Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.

Отзывы о товаре Лейка для душа Lemark LM1411C, 1-функциональная




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для душа Lemark LM1411C, 1-функциональная - данный товар вы можете купить по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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