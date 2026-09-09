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Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная

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Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная - фото 1
Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
  • Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная - фото 1
  • Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314855
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
111

Описание товара Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная

Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.

Отзывы о товаре Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная - по цене 1340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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