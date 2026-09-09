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Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ

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Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 1
Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вкладыш к предметному столу
  • Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 1
  • Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314372
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Вкладыш к предметному столу
Размер полотна
12.8x8.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
200

Описание товара Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ

Набор из трех вставок под различную посуду и различные объекты: прямоугольная вставка 128x86 мм с отверстием диаметром 48 мм под посуду диаметром 54 мм и лункой под препарат 76х26 мм, прямоугольная вставка 128x86 мм с лункой под вкладыш 80x55 мм и отверстием диаметром 58 мм под посуду диаметром 64 мм, прямоугольный вкладыш 80x55 мм с отверстием диаметром 30 мм под посуду диаметром 38 мм. Используется с инвертированными микроскопами Микромед МЕТ и Микромед И. Совместимость - микроскопы Микромед МЕТ и Микромед И.

Отзывы о товаре Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Вкладыш к предметному столу
Размер полотна
12.8x8.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из трех вставок под различную посуду и различные объекты: прямоугольная вставка 128x86 мм с отверстием диаметром 48 мм под посуду диаметром 54 мм и лункой под препарат 76х26 мм, прямоугольная вставка 128x86 мм с лункой под вкладыш 80x55 мм и отверстием диаметром 58 мм под посуду диаметром 64 мм, прямоугольный вкладыш 80x55 мм с отверстием диаметром 30 мм под посуду диаметром 38 мм. Используется с инвертированными микроскопами Микромед МЕТ и Микромед И. Совместимость - микроскопы Микромед МЕТ и Микромед И.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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