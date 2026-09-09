Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324
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Характеристики
Описание товара Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324
Для ежедневной коммерческой рекламной и предметной съемки требуется надежный фотостол, отвечающий требованиям профессионалов. Falcon Eyes STL-1324 – состоит из прочного алюминиевого каркаса, модулей для крепления осветителей, консолей для установки системы подъема фонов и специального светопропускающего полотна. Конструкция стола позволяет закрепить осветители как сверху полотна, так и снизу. Каркас изготовлен из алюминиевых трубок диаметром 35 мм, выдерживает большие нагрузки и дает возможность использовать любой, даже самый тяжелый осветитель. На ножках стола установлены колеса со стопорами, это обеспечит мобильность конструкции и устойчивость при съемке.На каркасе размещены специальные консоли-держатели фона, на них устанавливается система подъема фонов намотанных на картонную тубу (фоны и система подъема приобретаются отдельно). Белое светопропускающее полотно толщиной 4 мм устойчиво к нежелательным изгибам, обеспечивает оптимальное бестеневое освещение и ежедневную потоковую съемку сложных предметов без дорогостоящей ретуши. Полотно бесцветное и не искажает цветовую температуру. . Никакая часть конструкции рамы не пересекает снизу и не прикасается к полотну в зоне размещения объекта, благодаря этой особенности и изгибу передней части листа становится возможной полностью бестеневая съемка.
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