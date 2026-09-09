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Сетка и режущий блок Braun 31B Series3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетка и режущий блок Braun 31B Series3

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Сетка и режущий блок Braun 31B Series3 - фото 1
Сетка и режущий блок Braun 31B Series3 - фото 2
Сетка и режущий блок Braun 31B Series3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Сетка и режущий блок Braun 31B Series3 - фото 1
  • Сетка и режущий блок Braun 31B Series3 - фото 2
  • Сетка и режущий блок Braun 31B Series3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314227
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Комплектация
сетка и режущий блок
Материал
нержавеющая сталь
Пол
мужской
Совместимость
для бритв Series 5000/6000
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
20

Описание товара Сетка и режущий блок Braun 31B Series3

Сетка и режущий блок Braun 31B Series 3 - сменный комплект (фольга + ножевой блок) для электробритв Braun Series 3 старого поколения, а также ряда моделей Braun Contour, Flex XP и Flex Integral. Он восстанавливает качество бритья до "как у новой бритвы" за счёт обновления одновременно и сетки, и режущего блока.

Для каких бритв и задач

Комплект предназначен для замены изношенной головы в совместимых бритвах, когда бритьё стало менее чистым или появилось раздражение из-за притуплённых ножей. Производитель рекомендует менять сетку и режущий блок примерно раз в 18 месяцев при регулярном использовании.

Ключевые особенности

В набор входит одна фольга и один режущий блок чёрного цвета, объединённые в единый сменный модуль. Конструкция обеспечивает плотное прилегание к коже при сохранении мягкости скольжения, снижая риск микропорезов и дискомфорта.

Отзывы о товаре Сетка и режущий блок Braun 31B Series3




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Комплектация
сетка и режущий блок
Материал
нержавеющая сталь
Пол
мужской
Совместимость
для бритв Series 5000/6000
Страна производитель
Германия
Описание

Сетка и режущий блок Braun 31B Series 3 - сменный комплект (фольга + ножевой блок) для электробритв Braun Series 3 старого поколения, а также ряда моделей Braun Contour, Flex XP и Flex Integral. Он восстанавливает качество бритья до "как у новой бритвы" за счёт обновления одновременно и сетки, и режущего блока.

Для каких бритв и задач

Комплект предназначен для замены изношенной головы в совместимых бритвах, когда бритьё стало менее чистым или появилось раздражение из-за притуплённых ножей. Производитель рекомендует менять сетку и режущий блок примерно раз в 18 месяцев при регулярном использовании.

Ключевые особенности

В набор входит одна фольга и один режущий блок чёрного цвета, объединённые в единый сменный модуль. Конструкция обеспечивает плотное прилегание к коже при сохранении мягкости скольжения, снижая риск микропорезов и дискомфорта.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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