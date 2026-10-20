Зарядное устройство Berkut BCA-10
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Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Berkut BCA-10
Зарядное устройство BERKUT BCA-10 поддерживает все типы батарей с напряжением 12 В, а именно: Сa/Ca, MF, AGM, VRLA, GEL. Емкость заряжаемого аккумулятора составляет 10-200 Ач. Минимальный остаточный заряд батареи 2 В. Оборудование имеет различные режимы зарядки: АВТО, 14, 4 V/10А, МОТО, 14, 4 V/2А, Зимний или AGM, 14, 7 V/10А, Источник питания, 12V/10А, Ca, 14, 4-15, 9 V/10А. Подключение на входе выполняется через бытовую сеть, на выходе, через клеммы. Напряжение на выходе составляет 14.4-17 В, ток на выходе, 10 А. Полностью автоматическое зарядное устройство BERKUT BCA-10 выполняет диагностику, зарядку, уход и техническое обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов. Оборудование имеет небольшой вес в 1.47 кг и довольно компактные размеры 140х74х254 мм. Класс защиты корпуса IP65. Оборудование может работать при температурах от -20 до +45 градусов.
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Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
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