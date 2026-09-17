Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
300
Максимальный ток запуска, А
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
В наличии
Код товара: 742055
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Зарядное устройство - 1 шт., Сетевой кабель - 1 шт., Щупы подключения к АКБ - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
300
Максимальный ток запуска, А
100
Разъемы
отсутствуют
Фонарик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х10
Вес, кг.
2.95
Описание товара Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А
Инверторное зарядно-предпусковое устройство предназначено для зарядки аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров (лодок), газонокосилок, тракторов, гидроциклов и т.д. Зарядные устройства ЗУБР управляются с помощью микропроцессора. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение (в зависимости от типа АКБ и её состояния). Это позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
Зарядное устройство - 1 шт., Сетевой кабель - 1 шт., Щупы подключения к АКБ - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
300
Максимальный ток запуска, А
100
Разъемы
отсутствуют
Фонарик
нет
Страна производитель
Китай
Инверторное зарядно-предпусковое устройство предназначено для зарядки аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров (лодок), газонокосилок, тракторов, гидроциклов и т.д. Зарядные устройства ЗУБР управляются с помощью микропроцессора. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение (в зависимости от типа АКБ и её состояния). Это позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы.
Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А