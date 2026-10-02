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Корпус для брелка StarLine A96 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус для брелка StarLine A96

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Корпус для брелка StarLine A96 - фото 1
Корпус для брелка StarLine A96 - фото 2
Корпус для брелка StarLine A96 - фото 3
Корпус для брелка StarLine A96 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
  • Корпус для брелка StarLine A96 - фото 1
  • Корпус для брелка StarLine A96 - фото 2
  • Корпус для брелка StarLine A96 - фото 3
  • Корпус для брелка StarLine A96 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 306699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус для брелка StarLine A96
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STARLINE
Тип товара
Аксессуар
Дополнительно
защита от влаги, от пыли, от царапин
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Корпус для брелка StarLine A96

Корпус для брелока StarLine A96 по своим параметрам идеально подходит для миниатюрного устройства, сопровождающего каждого владельца охранной сигнализации StarLine A96 (StarLine A66). Изделие изготовлено из силикона, поэтому оно идеально обтягивает корпус пульта ДУ телематической системы. Также оно защищает его от влаги, пыли и царапин и способно смягчить удар при случайном падении устройства с небольшой высоты. Все это делает чехол для брелока StarLine A96 чрезвычайно практичным приобретением. С ним вы сможете быть уверены в том, что устройство сохранит свои первоначальные качества и свойства в течение всего срока службы.

Отзывы о товаре Корпус для брелка StarLine A96




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STARLINE
Тип товара
Аксессуар
Дополнительно
защита от влаги, от пыли, от царапин
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус для брелока StarLine A96 по своим параметрам идеально подходит для миниатюрного устройства, сопровождающего каждого владельца охранной сигнализации StarLine A96 (StarLine A66). Изделие изготовлено из силикона, поэтому оно идеально обтягивает корпус пульта ДУ телематической системы. Также оно защищает его от влаги, пыли и царапин и способно смягчить удар при случайном падении устройства с небольшой высоты. Все это делает чехол для брелока StarLine A96 чрезвычайно практичным приобретением. С ним вы сможете быть уверены в том, что устройство сохранит свои первоначальные качества и свойства в течение всего срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус для брелка StarLine A96 – стоимость товара 1200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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