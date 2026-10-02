Корпус для брелка StarLine A96
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 306699
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 200 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Дополнительно
защита от влаги, от пыли, от царапин
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
100
Описание товара Корпус для брелка StarLine A96
Корпус для брелока StarLine A96 по своим параметрам идеально подходит для миниатюрного устройства, сопровождающего каждого владельца охранной сигнализации StarLine A96 (StarLine A66). Изделие изготовлено из силикона, поэтому оно идеально обтягивает корпус пульта ДУ телематической системы. Также оно защищает его от влаги, пыли и царапин и способно смягчить удар при случайном падении устройства с небольшой высоты. Все это делает чехол для брелока StarLine A96 чрезвычайно практичным приобретением. С ним вы сможете быть уверены в том, что устройство сохранит свои первоначальные качества и свойства в течение всего срока службы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Дополнительно
защита от влаги, от пыли, от царапин
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Китай
Корпус для брелока StarLine A96 по своим параметрам идеально подходит для миниатюрного устройства, сопровождающего каждого владельца охранной сигнализации StarLine A96 (StarLine A66). Изделие изготовлено из силикона, поэтому оно идеально обтягивает корпус пульта ДУ телематической системы. Также оно защищает его от влаги, пыли и царапин и способно смягчить удар при случайном падении устройства с небольшой высоты. Все это делает чехол для брелока StarLine A96 чрезвычайно практичным приобретением. С ним вы сможете быть уверены в том, что устройство сохранит свои первоначальные качества и свойства в течение всего срока службы.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Корпус для брелка StarLine A96 – стоимость товара 1200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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