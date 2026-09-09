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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT

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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 1
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 2
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 3
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол для съемки
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 1
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 2
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 3
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 30371
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стол для съемки
Высота спинки
93 см
Горизонтальное положение спинки
нет
Максимальная нагрузка
12
Материал каркаса
алюминиевый сплав
Материал фона
полупрозрачный полимер
Рабочая высота стола
50
Размер полотна
60х102.5 см
Ширина стола
60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.63х0.06
Вес, г.
100

Описание товара Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT

Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0611CT имеет удобную конструкцию достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами. Falcon Eyes ST-0611CT выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Осветители можно установить на каркас как под полотно, так и над полотном. Белое светопропускающее матовое полотно дает возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки. Комплектация: Стол для съемки ST-0611CT, Гарантийный талон

Отзывы о товаре Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стол для съемки
Высота спинки
93 см
Горизонтальное положение спинки
нет
Максимальная нагрузка
12
Материал каркаса
алюминиевый сплав
Материал фона
полупрозрачный полимер
Рабочая высота стола
50
Размер полотна
60х102.5 см
Ширина стола
60 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0611CT имеет удобную конструкцию достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами. Falcon Eyes ST-0611CT выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Осветители можно установить на каркас как под полотно, так и над полотном. Белое светопропускающее матовое полотно дает возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки. Комплектация: Стол для съемки ST-0611CT, Гарантийный талон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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