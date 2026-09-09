Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол для съемки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 30371
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол для съемки
Высота спинки
93 см
Горизонтальное положение спинки
нет
Максимальная нагрузка
12
Материал каркаса
алюминиевый сплав
Материал фона
полупрозрачный полимер
Рабочая высота стола
50
Размер полотна
60х102.5 см
Ширина стола
60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.63х0.06
Вес, г.
100
Описание товара Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT
Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0611CT имеет удобную конструкцию достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами. Falcon Eyes ST-0611CT выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Осветители можно установить на каркас как под полотно, так и над полотном. Белое светопропускающее матовое полотно дает возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки. Комплектация: Стол для съемки ST-0611CT, Гарантийный талон
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стол для съемки
Высота спинки
93 см
Горизонтальное положение спинки
нет
Максимальная нагрузка
12
Материал каркаса
алюминиевый сплав
Материал фона
полупрозрачный полимер
Рабочая высота стола
50
Размер полотна
60х102.5 см
Ширина стола
60 см
Страна производитель
Китай
Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0611CT имеет удобную конструкцию достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами. Falcon Eyes ST-0611CT выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Осветители можно установить на каркас как под полотно, так и над полотном. Белое светопропускающее матовое полотно дает возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки. Комплектация: Стол для съемки ST-0611CT, Гарантийный талон
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT