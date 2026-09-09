Игра для ПК XCOM 2 [2K_1640] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК XCOM 2 [2K_1640] (электронный ключ)
Описание
XCOM2 - это продолжение признанной игроками и критиками стратегии XCOM: Enemy Unknown, получившей в 2012 году титул "Игра года".Земля изменилась. Двадцать лет прошло с тех пор как мировые лидеры подписали безоговорочную капитуляцию перед пришельцами. Последний рубеж обороны Земли, организация XCOM, уничтожена, а её остатки рассеяны по миру. Пришельцы правят планетой, застраивая её сверкающими городами, которые обещают безоблачное будущее для человечества. Однако за этим пышным фасадом чужие вынашивают зловещие планы и уничтожают всех, кто отказывается жить по их новым правилам. Только те, кто обитает на окраинах нового мира сохранили остатки свободы, собираясь с силами, чтобы дать отпор захватчикам. Скрываясь, остатки XCOM пытаются найти способ восстать из пепла, разоблачить оккупантов и уничтожить врага раз и навсегда.
Особенности игры:
- XCOM В ПОДПОЛЬЕ: станьте капитаном «Мстителя», транспортного корабля пришельцев, переделанного в передвижной штаб XCOM. Новый открытый мир игры даёт вам возможность самому выбрать, где нанести очередной удар, как заручиться поддержкой населения и когда проводить спецоперации, срывающие планы «Адвента».
- НАНИМАЙТЕ БОЙЦОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ: пять классов бойцов, каждый со своим уникальным деревом талантов, позволят вам создавать отряды из солдат, навыки которых лучше всего подходят для реализации ваших тактических планов.
- ПАРТИЗАНСКАЯ ТАКТИКА: новая игровая механика предоставит вам больше свободы в сражениях. Используйте укрытия, чтобы устраивать засады на вражеские патрули и забирайте с трупов поверженных противников боевые трофеи. Спасайте ВИПов и раненых товарищей по оружию, оттаскивая их в зону эвакуации.
- НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВРАГОВ: разнообразные противники, от новых продвинутых видов пришельцев до военных «Адвента», цепных псов нового режима, создают тактическое разнообразие на поле боя.
- ИССЛЕДУЙТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ И УЛУЧШАЙТЕ: конструируйте и стройте отсеки на борту «Мстителя», чтобы получить превосходство на поле боя. Используйте учёных и инженеров, чтобы исследовать, создавать и улучшать оружие и броню, которые оптимально подходят для вашего стиля боя.
- КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНО: отправляйтесь на задания по всему миру – от диких земель до самого центра контролируемых пришельцами городов и глубин вражеских комплексов. Вас ждут практически бесконечно разнообразные комбинации карт, заданий и целей.
- СОЗДАВАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ: специальные игровые инструменты позволят игрокам создавать собственные кампании, тактические и стратегические игровые особенности, пришельцев и новые классы бойцов, а затем делиться ими с игровым сообществом посредством мастерской Steam.
- ВСТУПАЙТЕ В ОЖЕСТОЧЁННЫЕ СХВАТКИ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ: создавайте смешанные отряды из пришельцев и людей и сражайтесь с другими игроками на случайно сгенерированных картах.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 45 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
XCOM2 - это продолжение признанной игроками и критиками стратегии XCOM: Enemy Unknown, получившей в 2012 году титул "Игра года".Земля изменилась. Двадцать лет прошло с тех пор как мировые лидеры подписали безоговорочную капитуляцию перед пришельцами. Последний рубеж обороны Земли, организация XCOM, уничтожена, а её остатки рассеяны по миру. Пришельцы правят планетой, застраивая её сверкающими городами, которые обещают безоблачное будущее для человечества. Однако за этим пышным фасадом чужие вынашивают зловещие планы и уничтожают всех, кто отказывается жить по их новым правилам. Только те, кто обитает на окраинах нового мира сохранили остатки свободы, собираясь с силами, чтобы дать отпор захватчикам. Скрываясь, остатки XCOM пытаются найти способ восстать из пепла, разоблачить оккупантов и уничтожить врага раз и навсегда.
Особенности игры:
- XCOM В ПОДПОЛЬЕ: станьте капитаном «Мстителя», транспортного корабля пришельцев, переделанного в передвижной штаб XCOM. Новый открытый мир игры даёт вам возможность самому выбрать, где нанести очередной удар, как заручиться поддержкой населения и когда проводить спецоперации, срывающие планы «Адвента».
- НАНИМАЙТЕ БОЙЦОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ: пять классов бойцов, каждый со своим уникальным деревом талантов, позволят вам создавать отряды из солдат, навыки которых лучше всего подходят для реализации ваших тактических планов.
- ПАРТИЗАНСКАЯ ТАКТИКА: новая игровая механика предоставит вам больше свободы в сражениях. Используйте укрытия, чтобы устраивать засады на вражеские патрули и забирайте с трупов поверженных противников боевые трофеи. Спасайте ВИПов и раненых товарищей по оружию, оттаскивая их в зону эвакуации.
- НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВРАГОВ: разнообразные противники, от новых продвинутых видов пришельцев до военных «Адвента», цепных псов нового режима, создают тактическое разнообразие на поле боя.
- ИССЛЕДУЙТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ И УЛУЧШАЙТЕ: конструируйте и стройте отсеки на борту «Мстителя», чтобы получить превосходство на поле боя. Используйте учёных и инженеров, чтобы исследовать, создавать и улучшать оружие и броню, которые оптимально подходят для вашего стиля боя.
- КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНО: отправляйтесь на задания по всему миру – от диких земель до самого центра контролируемых пришельцами городов и глубин вражеских комплексов. Вас ждут практически бесконечно разнообразные комбинации карт, заданий и целей.
- СОЗДАВАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ: специальные игровые инструменты позволят игрокам создавать собственные кампании, тактические и стратегические игровые особенности, пришельцев и новые классы бойцов, а затем делиться ими с игровым сообществом посредством мастерской Steam.
- ВСТУПАЙТЕ В ОЖЕСТОЧЁННЫЕ СХВАТКИ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ: создавайте смешанные отряды из пришельцев и людей и сражайтесь с другими игроками на случайно сгенерированных картах.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 45 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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