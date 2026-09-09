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Игра для ПК WWE 2K17 [2K_2161] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК WWE 2K17 [2K_2161] (электронный ключ)

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Игра для ПК WWE 2K17 [2K_2161] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300758
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K17 [2K_2161] (электронный ключ)

Описание

Теперь и на ПК! Добро пожаловать в Suplex City, появившийся на свет при содействии Superstar Brock Lesnar! WWE 2K17 — действующий чемпион флагманской серии видеоигр о реслинге! Эта игра порадует вас великолепной графикой, ультрареалистичным игровым процессом и огромным roster ваших любимых Superstars и Legends из WWE и NXT.

Особенности игры:

  • Вас ждет самая впечатляющая игра за всю историю серии: тысячи новых приемов, новая анимация, множество схваток на арене (Arena) и за ее пределами, а также крупнейший на сегодня список Superstars и Legends из WWE и NXT.
  • Впишите имя своего персонажа в историю WWE с помощью инструментов Creation Suite, которые позволяют записывать видеоролики (Create a Video), подбирать анимацию победы (Create a Victory) и сохранять повторы особенно удачных моментов (благодаря системе Highlight Replay). Дополнительный контент дает возможность изменять бойцов (Superstars), создавать невероятные арены (Arenas) и проводить яркие чемпионаты (Championships).
  • MyCAREER и WWE Universe на движке Promo Engine: благодаря совершенно новому движку Promo Engine вы по-новому взглянете на характеры и поведение спортсменов WWE в режимах MyCAREER и WWE Universe. Диалоги помогут вашим героям обзавестись новыми противниками или найти союзников и обрести индивидуальность на пути к вершинам NXT и WWE Hall of Fame, поэтому за словами придется следить! Попадите под крыло Paul Heyman в новом эксклюзивном подсюжете WWE 2K17.
  • Саундтрек от Sean «Diddy» Combs, известного также как Puff Daddy: вы услышите саундтрек, записанный ярчайшими звездами музыкальной индустрии: Twenty One Pilots, French Montana и Black Sabbath. Исполнительным продюсером проекта выступил знаменитый Sean «Diddy» Combs, также известный под псевдонимом Puff Daddy!

Версия для ПК, WWE 2K17 PC Standard Edition, включает эксклюзивный Goldberg Pack!

 

  • Играйте за WCW Goldberg в черном трико.
  • Играйте за WWE Goldberg в черно-белом трико.
  • Две игровые арены (Arenas): WCW Monday Nitro и Halloween Havoc."
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K17 [2K_2161] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Теперь и на ПК! Добро пожаловать в Suplex City, появившийся на свет при содействии Superstar Brock Lesnar! WWE 2K17 — действующий чемпион флагманской серии видеоигр о реслинге! Эта игра порадует вас великолепной графикой, ультрареалистичным игровым процессом и огромным roster ваших любимых Superstars и Legends из WWE и NXT.

    Особенности игры:

    • Вас ждет самая впечатляющая игра за всю историю серии: тысячи новых приемов, новая анимация, множество схваток на арене (Arena) и за ее пределами, а также крупнейший на сегодня список Superstars и Legends из WWE и NXT.
    • Впишите имя своего персонажа в историю WWE с помощью инструментов Creation Suite, которые позволяют записывать видеоролики (Create a Video), подбирать анимацию победы (Create a Victory) и сохранять повторы особенно удачных моментов (благодаря системе Highlight Replay). Дополнительный контент дает возможность изменять бойцов (Superstars), создавать невероятные арены (Arenas) и проводить яркие чемпионаты (Championships).
    • MyCAREER и WWE Universe на движке Promo Engine: благодаря совершенно новому движку Promo Engine вы по-новому взглянете на характеры и поведение спортсменов WWE в режимах MyCAREER и WWE Universe. Диалоги помогут вашим героям обзавестись новыми противниками или найти союзников и обрести индивидуальность на пути к вершинам NXT и WWE Hall of Fame, поэтому за словами придется следить! Попадите под крыло Paul Heyman в новом эксклюзивном подсюжете WWE 2K17.
    • Саундтрек от Sean «Diddy» Combs, известного также как Puff Daddy: вы услышите саундтрек, записанный ярчайшими звездами музыкальной индустрии: Twenty One Pilots, French Montana и Black Sabbath. Исполнительным продюсером проекта выступил знаменитый Sean «Diddy» Combs, также известный под псевдонимом Puff Daddy!

    Версия для ПК, WWE 2K17 PC Standard Edition, включает эксклюзивный Goldberg Pack!

     

    • Играйте за WCW Goldberg в черном трико.
    • Играйте за WWE Goldberg в черно-белом трико.
    • Две игровые арены (Arenas): WCW Monday Nitro и Halloween Havoc."
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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