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Игра для ПК WWE 2K16 [2K_2194] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК WWE 2K16 [2K_2194] (электронный ключ)

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Игра для ПК WWE 2K16 [2K_2194] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300749
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K16 [2K_2194] (электронный ключ)

Описание

В коллекции лучших игр WWE появился новый шедевр. Встречайте WWE 2K16! Новейшее пополнение в семействе игр WWE позволит вам вновь испытать азарт, хорошо знакомый любому поклоннику рестлинга. Вас ждут полюбившиеся режимы, поразительные нововведения и многое другое! Не упустите уникальную возможность сыграть за лучших WWE Superstars, Divas и Legends всех времен. WWE 2K16 для ПК включает весь выпущенный загружаемый контент!

Особенности игры:

  • Самый большой Roster за всю историю: вас ждут более 120 уникальных игровых персонажей, таких как Superstar Stone Cold Steve Austin, Seth Rollins, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Bad News Barrett, Paige и Finn Bálor. WWE 2K16 обладает самым большим roster из всех игр WWE.
  • 2K Showcase: популярный сюжетный режим возвращается! WWE 2K16 позволит игрокам еще раз насладиться лучшими матчами и моментами WWE. Победы откроют вам доступ к легендарным персонажам, их выходам на сцену, новым типам матчей, экипировки и многому другому.
  • WWE Universe: WWE 2K16 – истории, соперники и выбор карт в игре были существенно улучшены. Впервые за всю историю серии Superstars смогут принимать участие в нескольких шоу одновременно, тем самым позволяя игрокам насладиться игрой сполна.
  • All DLC Included: WWE 2K16 для ПК включает весь выпущенный загружаемый контент. Вас ждет:
    • Arnold Schwarzenegger как The Terminator: вы сможете играть за любую из двух версий Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора: T-800 из фильма «Терминатор» или T-800 из фильма «Терминатор 2: Судный день».
    • MyPlayer KickStart: игроки получат немедленный доступ к возможности усилить рейтинги и параметры созданного Superstar в режиме MyCareer.
    • Accelerator: игроки получат немедленный доступ ко всему закрытому контенту, имеющемуся в игре (за исключением загружаемого контента).
    • New Moves Pack: более 30 новых приемов, включая Corner Enzuigiri (ставший популярным благодаря WWE Diva Nikki Bella), Avalanche Ram (ставший популярным благодаря WWE Diva Paige), Sidewinder Suplex (ставший популярным благодаря WWE и NXT Superstar Kevin Owens).
    • Legends Pack: возможность играть за WWE Legends Big Boss Man, Dusty Rhodes, Lita, Mr. Perfect, "Rowdy" Roddy Piper и Trish Stratus.
    • 2015 Hall of Fame Showcase: примите участие в матчах и сыграйте за следующих Superstars:
      • "Macho Man" Randy Savage против Jake "The Snake" Roberts.
      • Rikishi против The Rock.
      • Alundra Blayze против Paige.
      • Larry Zbyszko/Arn Anderson против Ricky "The Dragon" Steamboat/Dustin Rhodes.
      • Tatsumi Fujinami против Ric Flair.
      • The Bushwhackers против The Natural Disasters
        •  
    • Future Stars Pack: сыграйте за WWE/NXT Superstars:
      • Samoa Joe, Diego, Fernando, Blake и Murphy.
      •    
        •  
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    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2005-2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Sports, the 2K Sports logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by YUKE'S Co., Ltd. YUKE'S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE'S Co., Ltd. All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. © 2015 WWE. All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. T1, THE TERMINATOR, T2, TERMINATOR2:JUDGMENT DAY, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of Studiocanal S.A. All Rights Reserved. © 2015 Studiocanal S.A.®

Требования к системе

Операционная система Windows Vista SP2 64 bits Процессор Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz or AMD Phenom 2 X4 955 @ 3.2GHz Оперативная память 4GB Видеокарта GeForce GTX 460 / Radeon HD 5870 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 44 GB

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В коллекции лучших игр WWE появился новый шедевр. Встречайте WWE 2K16! Новейшее пополнение в семействе игр WWE позволит вам вновь испытать азарт, хорошо знакомый любому поклоннику рестлинга. Вас ждут полюбившиеся режимы, поразительные нововведения и многое другое! Не упустите уникальную возможность сыграть за лучших WWE Superstars, Divas и Legends всех времен. WWE 2K16 для ПК включает весь выпущенный загружаемый контент!

    Особенности игры:

    • Самый большой Roster за всю историю: вас ждут более 120 уникальных игровых персонажей, таких как Superstar Stone Cold Steve Austin, Seth Rollins, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Bad News Barrett, Paige и Finn Bálor. WWE 2K16 обладает самым большим roster из всех игр WWE.
    • 2K Showcase: популярный сюжетный режим возвращается! WWE 2K16 позволит игрокам еще раз насладиться лучшими матчами и моментами WWE. Победы откроют вам доступ к легендарным персонажам, их выходам на сцену, новым типам матчей, экипировки и многому другому.
    • WWE Universe: WWE 2K16 – истории, соперники и выбор карт в игре были существенно улучшены. Впервые за всю историю серии Superstars смогут принимать участие в нескольких шоу одновременно, тем самым позволяя игрокам насладиться игрой сполна.
    • All DLC Included: WWE 2K16 для ПК включает весь выпущенный загружаемый контент. Вас ждет:
      • Arnold Schwarzenegger как The Terminator: вы сможете играть за любую из двух версий Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора: T-800 из фильма «Терминатор» или T-800 из фильма «Терминатор 2: Судный день».
      • MyPlayer KickStart: игроки получат немедленный доступ к возможности усилить рейтинги и параметры созданного Superstar в режиме MyCareer.
      • Accelerator: игроки получат немедленный доступ ко всему закрытому контенту, имеющемуся в игре (за исключением загружаемого контента).
      • New Moves Pack: более 30 новых приемов, включая Corner Enzuigiri (ставший популярным благодаря WWE Diva Nikki Bella), Avalanche Ram (ставший популярным благодаря WWE Diva Paige), Sidewinder Suplex (ставший популярным благодаря WWE и NXT Superstar Kevin Owens).
      • Legends Pack: возможность играть за WWE Legends Big Boss Man, Dusty Rhodes, Lita, Mr. Perfect, "Rowdy" Roddy Piper и Trish Stratus.
      • 2015 Hall of Fame Showcase: примите участие в матчах и сыграйте за следующих Superstars:
        • "Macho Man" Randy Savage против Jake "The Snake" Roberts.
        • Rikishi против The Rock.
        • Alundra Blayze против Paige.
        • Larry Zbyszko/Arn Anderson против Ricky "The Dragon" Steamboat/Dustin Rhodes.
        • Tatsumi Fujinami против Ric Flair.
        • The Bushwhackers против The Natural Disasters
          •  
      • Future Stars Pack: сыграйте за WWE/NXT Superstars:
        • Samoa Joe, Diego, Fernando, Blake и Murphy.
        •    
          •  
        •  
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2005-2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Sports, the 2K Sports logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by YUKE'S Co., Ltd. YUKE'S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE'S Co., Ltd. All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. © 2015 WWE. All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. T1, THE TERMINATOR, T2, TERMINATOR2:JUDGMENT DAY, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of Studiocanal S.A. All Rights Reserved. © 2015 Studiocanal S.A.®

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista SP2 64 bits Процессор Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz or AMD Phenom 2 X4 955 @ 3.2GHz Оперативная память 4GB Видеокарта GeForce GTX 460 / Radeon HD 5870 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 44 GB

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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