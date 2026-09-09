Игра для ПК Transference [UB_4777] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Transference [UB_4777] (электронный ключ)
Описание
Можно играть как с использованием технологии VR, так и без нее.
Вы проникните в больной разум и сможете наблюдать за событиями с трех разных точек зрения, чтобы добраться до истины.
НА СТЫКЕ ИГРЫ И КИНО:
- Вас ждет интерактивный психологический триллер.
ПОИСК ИСТИНЫ:
- Восстановите разрозненные воспоминания. Три разные точки зрения помогут добраться до правды.
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ:
- Исследуйте таинственный дом, играя от первого лица.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Transference, the Transference logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7870 DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Дополнительно Oculus Rift / HTC Vive
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Можно играть как с использованием технологии VR, так и без нее.
Вы проникните в больной разум и сможете наблюдать за событиями с трех разных точек зрения, чтобы добраться до истины.
НА СТЫКЕ ИГРЫ И КИНО:
- Вас ждет интерактивный психологический триллер.
ПОИСК ИСТИНЫ:
- Восстановите разрозненные воспоминания. Три разные точки зрения помогут добраться до правды.
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ:
- Исследуйте таинственный дом, играя от первого лица.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Transference, the Transference logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7870 DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Дополнительно Oculus Rift / HTC Vive
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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