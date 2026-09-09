Описание товара Игра для ПК TRACKMANIAВІ LAGOON [UB_2702] (электронный ключ)

Описание

Пронеситесь по трассам над полным жизни тропическим островом в Trackmania² Lagoon.

Вас ждет эксклюзивная одиночная кампания, потрясающий мультиплеер и открытый мир пользовательского контента, создание которого стало возможным благодаря улучшенной системе Maniaplanet, открывшей новые возможности для творчества.

Это увлекательная и простая в освоении игра с потрясающей графикой, в которую можно начать играть прямо сейчас.

Ключевые особенности

• Тропический остров Благодаря отличной оптимизации игры любой игрок сможет насладиться потрясающими тропическими пейзажами. • Экстремальные трассы для безбашенных гонок Ощутите, как машина несется по шершавой поверхности изгибающейся под немыслимыми углами трассы, скользит по деревянным настилам, преодолевает бездорожье и песчаные пляжи. Прыгайте с дикой высоты, отскакивайте от воды и мчитесь дальше! • 6 режимов игры "Заезд на время", "Заезд", "Команда", "Кубок", "Круги" и Chase — новый официальный командный режим игры, в котором игроки синхронно управляют автомобилем. • Одиночная кампания для игроков со всего мира 65 уникальных трасс одиночной кампании, медали и рост в глобальном и региональном рейтингах. • Свободный доступ к мультиплееру. На канале Trackmania доступна система для игры по сети, где ваши друзья и члены сообщества могут создавать матчи. Учитывается мировой рейтинг. • Активное сообщество игроков Откройте созданные игроками Trackmania события и дополнительные материалы во всем их многообразии. Бросьте вызов друзьям в режимах Hotseat и игры по локальной сети. • Режим локального мультиплеера Бросьте вызов друзьям в режимах SplitScreen, Hotseat и игры по локальной сети. • Больше творчества Мощные игровые инструменты: редактор полигональных моделей, библиотеки, текстовый редактор, редакторы трасс и раскраски машин. Создавайте новые материалы и делитесь ими. • Встроенный видеоредактор. Создавайте ролики ТВ-качества о своих заездах, редактируйте их и публикуйте на Youtube.

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Требования к системе

Операционная система Windows 10 / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows Vista Процессор Intel Dual core or AMD at 2 GHz or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.