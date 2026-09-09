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Игра для ПК The Crew [UB_491] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК The Crew [UB_491] (электронный ключ)

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Игра для ПК The Crew [UB_491] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300664
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Crew [UB_491] (электронный ключ)

Описание

The Crew – революционный MMO-автосимулятор для консолей нового поколения и мощных компьютеров, в котором разнообразные технические и сетевые возможности используются по максимуму. Отправляйтесь в захватывающее путешествие по просторам Соединенных Штатов Америки в компании верных друзей – получите массу удовольствия. Создатели не поскупились на контент и учли, что работают для интернет-поколения, поэтому The Crew – настоящий прорыв в мире автосимуляторов.

Особенности игры:

  • КАТАЙТЕСЬ В КОМПАНИИ! Присоединяйтесь к игре в любой момент, создайте сплоченную команду из четырех игроков, бросайте вызов соперникам. Захватывать колонны автомобилей и удирать от полиции всегда веселее с друзьями!
  • ОГРОМНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ Ваш автодром – Соединенные Штаты! Покоряйте различные трассы: запруженные улицы деловых центров, уютные сонные пригороды, холмистые равнины, кукурузные поля, каньоны, песчаные дюны и даже гоночные треки!
  • ПОДГОТОВЬТЕ МАШИНУ ЗАРАНЕЕ По мере прохождения вы будете получать новые детали кузова и функциональных систем. Задайте 5 спецрежимов (уличные гонки, спорт, пересеченная местность, рейд, кольцевые гонки) для езды по различным трассам. Подбирайте особые усовершенствования – модифицируйте автомобиль под ваш стиль вождения или тип дороги.
  • БЕЗ ОТРЫВА ОТ ИГРЫ Вы сможете играть на планшетах на базе iOS и Android, а также в сети. Просматривайте результаты своих друзей, подбирайте модификации для автомобиля заранее, устанавливайте новые рекорды, отправьте команду выполнять задание – совершайте огромное количество действий на ходу.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске   Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew [UB_491] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    The Crew – революционный MMO-автосимулятор для консолей нового поколения и мощных компьютеров, в котором разнообразные технические и сетевые возможности используются по максимуму. Отправляйтесь в захватывающее путешествие по просторам Соединенных Штатов Америки в компании верных друзей – получите массу удовольствия. Создатели не поскупились на контент и учли, что работают для интернет-поколения, поэтому The Crew – настоящий прорыв в мире автосимуляторов.

    Особенности игры:

    • КАТАЙТЕСЬ В КОМПАНИИ! Присоединяйтесь к игре в любой момент, создайте сплоченную команду из четырех игроков, бросайте вызов соперникам. Захватывать колонны автомобилей и удирать от полиции всегда веселее с друзьями!
    • ОГРОМНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ Ваш автодром – Соединенные Штаты! Покоряйте различные трассы: запруженные улицы деловых центров, уютные сонные пригороды, холмистые равнины, кукурузные поля, каньоны, песчаные дюны и даже гоночные треки!
    • ПОДГОТОВЬТЕ МАШИНУ ЗАРАНЕЕ По мере прохождения вы будете получать новые детали кузова и функциональных систем. Задайте 5 спецрежимов (уличные гонки, спорт, пересеченная местность, рейд, кольцевые гонки) для езды по различным трассам. Подбирайте особые усовершенствования – модифицируйте автомобиль под ваш стиль вождения или тип дороги.
    • БЕЗ ОТРЫВА ОТ ИГРЫ Вы сможете играть на планшетах на базе iOS и Android, а также в сети. Просматривайте результаты своих друзей, подбирайте модификации для автомобиля заранее, устанавливайте новые рекорды, отправьте команду выполнять задание – совершайте огромное количество действий на ходу.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске   Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


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