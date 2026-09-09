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Игра для ПК Rayman Legends [UB_520] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Rayman Legends [UB_520] (электронный ключ)

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Игра для ПК Rayman Legends [UB_520] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300569
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Rayman Legends [UB_520] (электронный ключ)

Описание

Рэйман, принесший предыдущей игре о нем звание «Платформер года», а также множество наград за художественное и музыкальное оформление, возвращается на ПК, чтобы вместе с игроками отправиться в новое приключение. Мишель Ансель, прославленный создатель вселенных Rayman®, Beyond Good & Evil® и Raving Rabbids®, представляет свою новую креативную работу сразу на всех указанных платформах. Среди достоинств новинки следует отметить улучшенный «движок» UbiArt, позволивший использовать в игре новые, более детализированные графику и освещение.

Рэйман, Барбара, Глобокс и Малютки во время прогулки по волшебному лесу находят таинственную палатку, заполненную рядами чарующих картин. Присмотревшись к ним поближе, они понимают, что каждая из картин рассказывает историю какого-нибудь мифического мира. Когда герои начинают рассматривать полотно, на котором изображена непонятная средневековая страна, картина неожиданно поглощает их и переносит в мир, нарисованный на ней. С этого и начинается новое приключение друзей. Им придется много бегать, прыгать и сражаться с врагами, прокладывая себе путь в каждом из миров, чтобы в итоге спасти вселенную и раскрыть тайну легендарных полотен.

Особенности игры:

  • Совместная игра для 4 человек:объединить свои усилия для прохождения могут до 4 игроков. К игре можно подключиться или выйти из нее в любой момент без прерывания игрового процесса.
  • Автоматическое управление Мерфи: для управления Мерфи на клавиатуре выделена отдельная кнопка, позволяющая вам отдавать ему приказы, играя при этом классическим персонажем (Рэйманом или любым из его друзей).
  • Сетевые испытания: соревнуйтесь с друзьями, проходя множество испытаний, в которых вы сможете испытать свою быстроту реакции и другие навыки. Проверяйте списки лидеров, чтобы узнать свою позицию в мировом рейтинге.
  • Рэйман зажигает! Прыгайте в унисон с ударными, атакуйте во время партии баса и скользите на тросе под гитарные аккорды. Чувство ритма и точный расчет – вот что вам понадобится, чтобы отпраздновать успех на музыкальных уровнях. Проверьте свои навыки и узнайте, сможете ли вы на пару с Рэйманом получить титул Героя платформеров.
  • Битвы с трехмерными боссами: у каждого из боссов игры есть серьезное преимущество перед Рэйманом и его друзьями... это целое дополнительное измерение! Драконы и другие легендарные создания могут атаковать вас с любого угла, так что вам придется основательно потрудиться, чтобы их одолеть.
  • Улучшенный «движок» UbiArt: возможности игрового «движка» UbiArt стали еще шире – теперь он поддерживает трехмерные элементы, а также новые системы освещения и отрисовки. Все это позволяет поднять и без того превосходную графику игр серии Rayman на новый уровень!
  • Титулованная команда снова в деле: легендарная команда титулованных разработчиков, состоящая из художников, дизайнеров и композиторов, снова собралась вместе, чтобы подарить поклонникам серии новые миры, новых персонажей и новый саундтрек.

 

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран. 

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or AMD Athlon64 3000 + @ 1.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 6800GT or AMD Radeon X1950 Pro (256MB VRAM with Shader Model 3.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 6 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Rayman Legends [UB_520] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Рэйман, принесший предыдущей игре о нем звание «Платформер года», а также множество наград за художественное и музыкальное оформление, возвращается на ПК, чтобы вместе с игроками отправиться в новое приключение. Мишель Ансель, прославленный создатель вселенных Rayman®, Beyond Good & Evil® и Raving Rabbids®, представляет свою новую креативную работу сразу на всех указанных платформах. Среди достоинств новинки следует отметить улучшенный «движок» UbiArt, позволивший использовать в игре новые, более детализированные графику и освещение.

    Рэйман, Барбара, Глобокс и Малютки во время прогулки по волшебному лесу находят таинственную палатку, заполненную рядами чарующих картин. Присмотревшись к ним поближе, они понимают, что каждая из картин рассказывает историю какого-нибудь мифического мира. Когда герои начинают рассматривать полотно, на котором изображена непонятная средневековая страна, картина неожиданно поглощает их и переносит в мир, нарисованный на ней. С этого и начинается новое приключение друзей. Им придется много бегать, прыгать и сражаться с врагами, прокладывая себе путь в каждом из миров, чтобы в итоге спасти вселенную и раскрыть тайну легендарных полотен.

    Особенности игры:

    • Совместная игра для 4 человек:объединить свои усилия для прохождения могут до 4 игроков. К игре можно подключиться или выйти из нее в любой момент без прерывания игрового процесса.
    • Автоматическое управление Мерфи: для управления Мерфи на клавиатуре выделена отдельная кнопка, позволяющая вам отдавать ему приказы, играя при этом классическим персонажем (Рэйманом или любым из его друзей).
    • Сетевые испытания: соревнуйтесь с друзьями, проходя множество испытаний, в которых вы сможете испытать свою быстроту реакции и другие навыки. Проверяйте списки лидеров, чтобы узнать свою позицию в мировом рейтинге.
    • Рэйман зажигает! Прыгайте в унисон с ударными, атакуйте во время партии баса и скользите на тросе под гитарные аккорды. Чувство ритма и точный расчет – вот что вам понадобится, чтобы отпраздновать успех на музыкальных уровнях. Проверьте свои навыки и узнайте, сможете ли вы на пару с Рэйманом получить титул Героя платформеров.
    • Битвы с трехмерными боссами: у каждого из боссов игры есть серьезное преимущество перед Рэйманом и его друзьями... это целое дополнительное измерение! Драконы и другие легендарные создания могут атаковать вас с любого угла, так что вам придется основательно потрудиться, чтобы их одолеть.
    • Улучшенный «движок» UbiArt: возможности игрового «движка» UbiArt стали еще шире – теперь он поддерживает трехмерные элементы, а также новые системы освещения и отрисовки. Все это позволяет поднять и без того превосходную графику игр серии Rayman на новый уровень!
    • Титулованная команда снова в деле: легендарная команда титулованных разработчиков, состоящая из художников, дизайнеров и композиторов, снова собралась вместе, чтобы подарить поклонникам серии новые миры, новых персонажей и новый саундтрек.

     

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран. 

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or AMD Athlon64 3000 + @ 1.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 6800GT or AMD Radeon X1950 Pro (256MB VRAM with Shader Model 3.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 6 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


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