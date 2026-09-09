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Игра для ПК NBA 2K18 [2K_3178] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК NBA 2K18 [2K_3178] (электронный ключ)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300557
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК NBA 2K18 [2K_3178] (электронный ключ)

Описание

Лучшая* ежегодная серия спортивных симуляторов для текущего поколения консолей возвращается – встречайте NBA 2K18. Вас ждет беспрецедентный уровень достоверности и новые улучшения на игровой площадке.

Особенности игры:

  • Игра #1 среди симмляторов баскетбола NBA за последние 16 лет (Metacritic)
  • Игровая серия #1 по продажам среди симуляторов NBA за последние 10 лет. (NPD)
  • Более 95 наград и номинаций с момента выхода PlayStation 4 и Xbox One
    •  

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

*Согласно данным сайта Metacritic.com за 2008–2016 гг.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 70 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету Дополнительно Рекомендуется двуханалоговый геймпад. Должны быть установлены: DirectX and Visual C++.

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК NBA 2K18 [2K_3178] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Лучшая* ежегодная серия спортивных симуляторов для текущего поколения консолей возвращается – встречайте NBA 2K18. Вас ждет беспрецедентный уровень достоверности и новые улучшения на игровой площадке.

    Особенности игры:

    • Игра #1 среди симмляторов баскетбола NBA за последние 16 лет (Metacritic)
    • Игровая серия #1 по продажам среди симуляторов NBA за последние 10 лет. (NPD)
    • Более 95 наград и номинаций с момента выхода PlayStation 4 и Xbox One
      •  

    © 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    *Согласно данным сайта Metacritic.com за 2008–2016 гг.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 70 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету Дополнительно Рекомендуется двуханалоговый геймпад. Должны быть установлены: DirectX and Visual C++.

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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