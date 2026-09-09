Описание товара Игра для ПК Max Payne [2K_1912] (электронный ключ)

Описание

Макс Пэйн – человек, которому нечего терять в жестокой ночи замерзшего города. Он работал под прикрытием, пока его не подставили, обвинив в убийстве. Теперь на него ведут охоту полицейские и мафия. Макс зажат в угол, и в этой войне ему не победить. Приготовьтесь к боли… Max Payne – суровый остросюжетный боевик о человеке, который идет по краю, сражаясь за справедливость, и раскрывает шокирующие тайны в чреве Нью-Йорка, охваченного самой свирепой снежной бурей столетия.

Революционный кинематографический боевик Max Payne впервые в истории видеоигр воплотил концепцию Bullet Time®. Сочетание стильных перестрелок в замедленном времени с мрачным и причудливым сюжетом делает эту игру новым эталоном своего жанра.

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Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / XP Процессор 450-700MHz AMD Intel Processor Оперативная память 96 Мб Видеокарта 16 МБ - 32 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 830 МБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.