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Игра для ПК Max Payne [2K_1912] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Max Payne [2K_1912] (электронный ключ)

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Игра для ПК Max Payne [2K_1912] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300537
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Max Payne [2K_1912] (электронный ключ)

Описание

Макс Пэйн – человек, которому нечего терять в жестокой ночи замерзшего города. Он работал под прикрытием, пока его не подставили, обвинив в убийстве. Теперь на него ведут охоту полицейские и мафия. Макс зажат в угол, и в этой войне ему не победить. Приготовьтесь к боли… Max Payne – суровый остросюжетный боевик о человеке, который идет по краю, сражаясь за справедливость, и раскрывает шокирующие тайны в чреве Нью-Йорка, охваченного самой свирепой снежной бурей столетия.

 

Революционный кинематографический боевик Max Payne впервые в истории видеоигр воплотил концепцию Bullet Time®. Сочетание стильных перестрелок в замедленном времени с мрачным и причудливым сюжетом делает эту игру новым эталоном своего жанра.

 

 

  Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive

 

  © 1998-2000 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, Rockstar Games R*, Max Payne, Take Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Dolby, Pro Logic и символ с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Название и логотип Remedy являются товарными знаками Remedy Entertainment, Ltd. Пиктограммы рейтингов и все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

 

  Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

 

  Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

 

Требования к системе

Операционная система 2000 / XP Процессор 450-700MHz AMD Intel Processor Оперативная память 96 Мб Видеокарта 16 МБ - 32 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 830 МБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Max Payne [2K_1912] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Макс Пэйн – человек, которому нечего терять в жестокой ночи замерзшего города. Он работал под прикрытием, пока его не подставили, обвинив в убийстве. Теперь на него ведут охоту полицейские и мафия. Макс зажат в угол, и в этой войне ему не победить. Приготовьтесь к боли… Max Payne – суровый остросюжетный боевик о человеке, который идет по краю, сражаясь за справедливость, и раскрывает шокирующие тайны в чреве Нью-Йорка, охваченного самой свирепой снежной бурей столетия.

     

    Революционный кинематографический боевик Max Payne впервые в истории видеоигр воплотил концепцию Bullet Time®. Сочетание стильных перестрелок в замедленном времени с мрачным и причудливым сюжетом делает эту игру новым эталоном своего жанра.

     

     

      Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive

     

      © 1998-2000 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, Rockstar Games R*, Max Payne, Take Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Dolby, Pro Logic и символ с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Название и логотип Remedy являются товарными знаками Remedy Entertainment, Ltd. Пиктограммы рейтингов и все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

     

      Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

     

      Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

     

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / XP Процессор 450-700MHz AMD Intel Processor Оперативная память 96 Мб Видеокарта 16 МБ - 32 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 830 МБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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